Кыргызстан предлагает усилить роль ЕАБР для преодоления последствий СОVID-19

14 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Для преодоления негативных последствий распространения СОVID-19 необходимо усилить роль Евразийского банка развития (ЕАБР) и Евразийского фонда стабилизации и развития. Об этом заявил Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков на рабочей встрече членов Высшего Евразийского экономического совета, которая состоялась в режиме видеоконференции, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства уверен, что в нынешних условиях нужно переориентировать работу финансовых структур ЕАЭС. "Считаю, что пришло время пересмотреть некоторые принципы работы фонда. Необходимо сократить сроки рассмотрения кредитов на бюджетную поддержку в кризисных ситуациях, увеличить долю финансирования на грантовой основе. Важную роль может сыграть Евразийский банк развития в создании новых механизмов поддержки малого и среднего бизнеса", - сказал Сооронбай Жээнбеков.

Во время видеоконференции

Он также настаивает на том, чтобы единый рынок ЕАЭС функционировал без барьеров, ограничений и изъятий. "Введение ограничений на экспорт или импорт товаров оправдано только по отношению к третьим странам. У нас в союзе имеются все возможности для обеспечения стран основными продовольственными товарами. Внутри ЕАЭС не должно быть ограничений во взаимной торговле социально значимыми товарами", - подчеркнул Президент Кыргызстана.

В условиях всеобщей изоляции и вынужденного закрытия границ между странами он предложил организовать "зеленые коридоры" и определить перечень товаров, которые будут беспрепятственно перемещаться по ним. В числе инициатив Кыргызстана также организация совместной работы медицинских служб и обнуление таможенных пошлин в ЕАЭС на медицинские и социально значимые товары.-0-