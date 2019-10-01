1 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Латвия планирует к 2023 году завершить электрификацию железной дороги в направлении Беларуси, сообщил министр сообщения Латвии Талис Линкайтс на полях Белорусской транспортной недели, передает корреспондент БЕЛТА.

"Нас радует грузопоток из Беларуси, и мы стремимся к совершенствованию оказания услуг. Ведется работа над электрификацией железнодорожной линии в направлении Беларуси, чтобы по завершении проекта в 2023 году наш сервис стал быстрее и удобнее и для грузоперевозчиков, и для пассажиров", - сказал Талис Линкайтс.

По его словам, сейчас из Беларуси в Латвию ходят два пассажирских поезда: Минск - Рига и Киев - Минск - Вильнюс - Рига. "Оба поезда востребованы, и мы видим, что в летнем сезоне есть возможность увеличить количество поездов в направлении Беларусь - Латвия, - отметил министр. - Контейнерный экспресс-поезд Рига - Минск, пущенный в начале 2018 года, также показал свою конкурентоспособность. Грузовладельцы получили возможность регулярно доставлять груз по железной дороге в течение 22 часов, пользоваться услугами облегченного пересечения границы и электронной транспортной накладной".

Талис Линкайтс убежден, что потенциал перевозок между Минском и Ригой в будущем будет только расти вслед за развитием Китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень". "В контексте индустриального парка "Великий камень" мы видим большой потенциал для продления нового Шелкового пути в регион Северной Европы на базе трехстороннего сотрудничества между Латвией, Китаем и Беларусью", - добавил он.

Латвийская сторона видит большие возможности для сотрудничества с Беларусью и в сфере авиации. "Международный аэропорт Рига является крупнейшим аэропортом в Балтийском регионе не только по количеству обслуженных пассажиров, но и в сфере грузовой авиации. Аэропорт обладает большими возможностями как стратегический хаб для поставок азиатских товаров в Европу и европейских - в Азию. Развиваем также электронную коммерцию", - обратил внимание министр.

Завтра в Минске состоится заседание белорусско-латвийской межправительственной комиссии по экономическому и научно-техническому сотрудничеству. Будет подписан ряд документов.

Главной темой Белорусской транспортной недели определено развитие национальной транспортно-логистической системы на базе инновационных комплексных решений. География участников охватывает 11 стран (Австрия, Армения, Беларусь, Италия, Китай, Латвия, Литва, Польша, Россия, Украина, Швейцария). Международный транспортно-логистический форум включает специализированную выставку "Транспорт и логистика", а также обширную деловую программу.-0-

Фото Андрея Покумейко