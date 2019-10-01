Белорусская транспортная неделя открывается в Минске

1 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская транспортная неделя открывается сегодня в Минске на площадке Футбольного манежа. Главной темой определено развитие национальной транспортно-логистической системы на базе инновационных комплексных решений, сообщили БЕЛТА организаторы мероприятия.

География участников Белорусской транспортной недели охватывает 11 стран (Австрия, Армения, Беларусь, Италия, Китай, Латвия, Литва, Польша, Россия, Украина, Швейцария). Международный транспортно-логистический форум будет включать специализированную выставку "Транспорт и логистика", а также обширную деловую программу.

В выставке примут участие более 70 организаций: транспортно-логистические и экспедиторские компании, транспортно-логистические центры, производители автотехники, поставщики оборудования для оснащения логистических центров, страховые компании, администрации морских портов и управления железных дорог из СНГ, ближнего и дальнего зарубежья. Кроме индивидуальных стендов компаний в структуре экспозиции будет представлен коллективный стенд Латвии, коллективные стенды Клайпедского порта и портовых компаний, ассоциации БАМАП.

Насыщенная деловая программа форума включает пленарное заседание и тематические мероприятия, на которых отечественные и зарубежные эксперты представят современные технологические решения и услуги в области транспорта и логистики.

Во время Белорусской транспортной недели впервые будут подведены итоги отраслевого этапа конкурса инновационных проектов Belarus ICT StatUP Award'2020.

Мероприятие проводится ежегодно с 2007 года Министерством транспорта и коммуникаций совместно с заинтересованными.-0-