Лепельский ремонтно-механический завод расширит линейку продукции

9 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Лепельский ремонтно-механический завод, входящий в "МТЗ-Холдинг", в 2022 году расширит линейку деталей. Планируется освоить производство петлей, замков и прижимов для тракторов BELARUS, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МТЗ.

На заводе рассказали, что в прошлом году в закупку станков и оргтехники инвестировали около Br350 тыс. В частности, модернизированы токарные станки, куплен и уже прибыл на завод пресс усилием 160 т, который существенно расширит возможности по штамповке новых деталей.

В пресс-службе отметили, что чистая прибыль предприятия по итогам 2021 года ожидается в размере не менее Br23 тыс. Темп роста объемов производства прогнозируется на уровне 113%.-0-