Льготами указа о развитии бизнеса на селе в 2018 году воспользовались более 1,1 тыс. юрлиц и ИП

22 марта, Минск /Корр. БЕЛТА. Льготами указа №345 "О развитии торговли, общественного питания и бытового обслуживания" в 2018 году воспользовались более 1,1 тыс. юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Об этом сообщил начальник управления социальной сферы и услуг Министерства антимонопольного регулирования и торговли Валерьян Беспалый сегодня на пресс-конференции, передает корреспондент БЕЛТА.

"В целях стимулирования предпринимательской деятельности на территории средних и малых городских поселений, в сельской местности указом от 22 сентября 2017 года №345 "О развитии торговли, общественного питания и бытового обслуживания" установлены льготы, в том числе для субъектов хозяйствования, оказывающих бытовые услуги. В прошлом году предусмотренными налоговыми льготами воспользовались более 1,1 тыс. субъектов хозяйствования. При этом более 54% из них - субъекты, которые оказывают бытовые услуги. Эти меры послужили толчком к развитию таких услуг в сельской местности и малых городах. В прошлом году здесь открыто 128 объектов бытового обслуживания населения (из них на селе - 62, в малых городах - 58)", - сказал Валерьян Беспалый.

Например, частное предприятие в Гродненском районе обеспечивает работу трех сельских комплексных приемных пунктов по оказанию бытовых услуг. В Дрогичинском районе в деревне Юзефины два предпринимателя открыли мастерские по производству деревянных строительных конструкций и столярных изделий. В Телеханах Ивацевичского района индивидуальный предприниматель открыл объект по ремонту компьютерной техники. "И все благодаря тем условиям, которые предоставил указ", - подчеркнул представитель МАРТ.

Сейчас на селе бытовые услуги оказывают более 4,6 тыс. субъектов хозяйствования в 3,7 тыс. объектах. При этом около 70% - индивидуальные предприниматели, 30% - юрлица. По итогам 2018 года количество субъектов выросло на 7%. Министерство антимонопольного регулирования и торговли продолжит уделять внимание обеспечению сельского населения бытовыми услугами.-0-