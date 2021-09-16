Лицензирование экспорта трубной продукции вводится в Беларуси на полгода

16 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Лицензирование экспорта трубной продукции при ее вывозе в некоторые страны вводится в Беларуси на полгода. Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 13 сентября 2021 года №526, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальном правовом интернет-портале.

Установлено, что помещение под таможенную процедуру экспорта в Беларуси такой продукции будет выполняться по разовым лицензиям, выдаваемым Министерством антимонопольного регулирования и торговли. Для выдачи лицензии необходим сертификат продукции собственного производства.

В перечень стран, при вывозе в которые данной продукции потребуется лицензия, вошли Австрия, Венгрия, Греция, Италия, Дания и другие. Всего в списке их 27.

Министерству иностранных дел поручено уведомить Евразийскую экономическую комиссию о принятых мерах.

Постановление вступает в силу с 1 октября 2021 года и действует в течение шести месяцев.-0-