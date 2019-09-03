Лицензирование отдельных видов деятельности отменяется в Беларуси с 1 октября

3 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Лицензирование отдельных видов экономической деятельности отменяется в Беларуси с 1 октября. Это предусмотрено указом №326 "О совершенствовании лицензирования" от 2 сентября 2019 года, сообщили БЕЛТА в Министерстве экономики.

Документ имеет концептуальный характер и определяет изложенную через общие принципы новую идеологию лицензирования. В числе основополагающих в нем закреплены постулаты о лицензировании видов деятельности только в целях исключения причинения вреда государственным или общественным интересам; установлении лицензионных требований и условий с учетом их разумности, соразмерности и экономической обоснованности; недопустимости приостановления и прекращения действия лицензии за незначительные нарушения и формальные проступки.

В Беларуси упрощаются требования в сфере лицензирования В этих целях запрещается приостановление и прекращение действия лицензии за незначительные нарушения и формальные проступки.

С учетом этих принципов в Положение о лицензировании отдельных видов деятельности вносится ряд изменений. Так, с 1 октября отменяется лицензирование экономической деятельности, связанной с контролем за радиоактивным загрязнением, охраной организациями своих работников и имущества, торговлей средствами противопожарной защиты, диагностикой, профилактикой заболеваний и лечением животных.

Изменяется порядок приостановления и прекращения действия лицензий в связи с нарушением лицензионных требований и условий. Предусматривается право лицензирующего органа при допущении лицензиатом нарушений выносить предписание об их устранении. Что касается грубых нарушений, то будут приниматься решения о приостановлении деятельности субъекта хозяйствования до устранения этих нарушений. Основанием для принятия решения о прекращении действия лицензии может являться повторное нарушение либо неустранение выявленного ранее.

Существенно смягчаются лицензионные требования и условия при осуществлении медицинской деятельности. В частности, снижаются требования к стажу медицинских работников, исключается необходимость наличия в штате негосударственных организаций здравоохранения врачей только первой и высшей квалификационной категории.

Положение о лицензировании отдельных видов деятельности приводится в соответствие с декретом от 23 ноября 2017 года №7 "О развитии предпринимательства". Таким образом исключаются требования о лицензировании нерегулярных автомобильных перевозок, оказания психологической помощи, бытовых услуг (в том числе спа-услуг, изготовления и ремонта ювелирных изделий).

Указом создается электронный реестр лицензий, который консолидирует все сведения о выданных (в том числе прекративших действие) лицензиях на одном ресурсе, обеспечив тем самым доступность информации для субъектов хозяйствования и контролирующих (надзорных) органов. С 1 июля 2020 года подтверждение наличия лицензии может осуществляться путем обращения к Единому реестру лицензий, что позволит исключить необходимость выдачи лицензий в бумажном виде, изготовления дубликатов, копий лицензий.

В Минэкономики отметили, что в ближайшей перспективе новая идеология лицензирования найдет свое отражение в законе о лицензировании. Разработка документа будет осуществляется с привлечением представителей деловых и научных кругов на основе изучения лучших мировых практик в рассматриваемой сфере деятельности. Планируется предусмотреть исключение чрезмерных и экономически необоснованных требований и условий, предъявляемых к соискателям лицензий и лицензиатам; пересмотр перечня грубых нарушений законодательства о лицензировании; максимальное использование информационных технологий в процессе взаимодействия лицензирующих органов с соискателями лицензий и лицензиатами.-0-