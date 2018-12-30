Ляшенко: "Нафтану" необходимо быть готовым работать в рыночных условиях

30 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. ОАО "Нафтан" необходимо совершенствоваться и быть готовым работать в рыночных условиях. Об этом заявил заместитель премьер-министра Беларуси Игорь Ляшенко во время посещения "Нафтана", сообщает корреспондент БЕЛТА.

На одном из ведущих предприятий нефтехимической отрасли сегодня были подведены итоги работы по реализации инвестпроектов в 2018 году и обозначены задачи на 2019-й.

Игорь Ляшенко подчеркнул, что "Нафтану" не стоит делать ставку исключительно на топливном варианте своего развития. Сотрудничество с заводом "Полимир", по мнению вице-премьера, - подходящее решение для дальнейшего совершенствования нефтехимического вектора.

"Руководству ОАО "Нафтан" необходимо использовать весь свой опыт и потенциал для работы с возможными инвесторами. Уже заложен прочный фундамент, который позволит планомерно развиваться. Предприятию нужно совершенствоваться, готовиться работать в рыночных условиях", - сказал Игорь Ляшенко.

Председатель концерна "Белнефтехим" Андрей Рыбаков подчеркнул, что "Нафтан" смог обеспечить в 2018 году прибыль от реализации продукции, несмотря на сложные условия хозяйствования. "Наступающий 2019 год будет напряженным и потребует еще большей отдачи усилий от всей команды предприятия, а также концерна "Белнефтехим" в части реализации инвестпроектов и выполнения задач, поставленных главой государства", - сказал Андрей Рыбаков.

Рабочая группа во главе с вице-премьером посетила цех №104 завода "Полимир". Председатель концерна оценил положительно работу по реконструкции цеха, подытожив, что коллектив четко понимает задачу, учел возможные риски по всем направлениям и ими управляет. Нет оснований беспокоиться за ввод этого объекта в эксплуатацию.

"Сегодня проводятся серьезные маркетинговые исследования в части определения тех продуктов, которые экономически возможны к освоению на "Полимире" и "Нафтане". Главным инвестиционным объектом остается комплекс замедленного коксования. К ноябрю 2019 года должны быть завершены строительно-монтажные работы и обеспечена возможность проведения пусконаладочных работ с выходом на освоение всех мощностей" - сообщил Андрей Рыбаков.-0-