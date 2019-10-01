Ляшенко о переговорах с РФ по цене на газ: думаю, в декабре вопрос будет решен

1 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель премьер-министра Беларуси Игорь Ляшенко считает, что вопрос по цене российского газа для Беларуси в декабре будет решен. Об этом он заявил сегодня журналистам, передает корреспондент БЕЛТА.

"Рабочие группы взаимодействуют (по вопросу цены на газ в 2020 году. - Прим. БЕЛТА). Думаю, в декабре при встрече глав государств это будет уже решенный вопрос", - сказал Игорь Ляшенко.

Отвечая на вопрос, если ли сейчас подвижки в переговорном процессе, вице-премьер ответил утвердительно. "Вы помните нюансы, которые были оговорены главами государств, что должна быть понятная цена на следующий, 2020 год, а последующие наработанные интеграционные программы (напомню, это 31 программа) позволят увидеть дальнейшую динамику цены на газ", - добавил он.

В 2019 году цена на газ для Беларуси составляет $127 за 1 тыс. куб.м.-0-