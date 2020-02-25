Ляшенко: руководителям отраслей нужно больше внимания уделять импортозамещению

25 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Руководителям отраслей нужно больше внимания уделять импортозамещению, заявил сегодня заместитель премьер-министра Игорь Ляшенко на заседании коллегии Госстандарта, передает корреспондент БЕЛТА.

"Вопрос импортозащения находится на особом контроле, в правительстве уже началось заслушивание отраслей. Мы огромное количество ввозим из-за пределов страны, и руководители отраслей это не всегда отслеживают", - отметил Игорь Ляшенко.

По словам вице-премьера, сейчас готовится совещание у главы государства по вопросам импортозамещения, к которому необходимо серьезно подготовиться. Он попросил представителей Госстандарта активно подключиться к этой работе.

Говоря о стратегии развития Госстандарта, Игорь Ляшенко обратил внимание, что нужно четко определиться с показателями эффективности, KPI, по которым будет оцениваться работа комитета.

Вице-премьер также поручил ускорить разработку плана мероприятий по исключению допуска опасной продукции. Ранее для его подготовки предлагалось создать межведомственную рабочую группу, затем эту идею отклонили, но решили к ней вернуться. Игорь Ляшенко поручил за месяц определиться с дальнейшей тактикой работы.

Как сообщил председатель Госстандарта Валентин Татарицкий, объем инвестиций в 2019 году в организациях комитета составил более Br17 млн, что на 11,2% больше по сравнению с 2018-м. Рентабельность продаж - 11,8%.

Одной из ключевых задач стандартизации в области машиностроения Валентин Татарицкий назвал вовлечение предприятий и организаций в процесс подготовки стандартов, продолжение работы по обновлению нормативной базы по стандартизации, создание национальных эталонов единицы твердости и единицы напряженности магнитного поля.

Что касается легкой промышленности, энергетики, то актуальным остается вопрос модернизации испытательного оборудования, считает глава Госстандарта.-0-