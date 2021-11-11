Лугина: школьная деловая одежда пользуется устойчивым спросом, в следующем сезоне ее выпуск увеличат

11 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В будущем году необходимо увеличить выпуск изделий для школьников и одежды делового стиля. Об этом заявила председатель концерна "Беллегпром" Татьяна Лугина на совете директоров кожевенной, текстильной и швейно-трикотажной отраслей, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт концерна.

Перед трикотажными и швейными предприятиями Татьяна Лугина поставила задачу по выстраиванию четкой производственной и маркетинговой стратегии, развитию новых каналов продаж как внутри страны, так и за рубежом. Отдельно председатель "Беллегпрома" остановилась на теме подготовки к новому школьному сезону. "Анализируя продажи в этом году, мы увидели, что объем произведенной школьной и деловой одежды может быть увеличен. Это тот ассортимент, который пользуется устойчивым спросом покупателей не только в Беларуси. Считаю целесообразным в будущем году увеличить выпуск изделий для школьников и одежды делового стиля", - подчеркнула она.

Вопросы маркировки обуви и обеспечение объемов продаж отечественной обуви на внутреннем рынке обсудили в ходе мероприятия руководители обувных предприятий. Кожкомбинатам руководство концерна поставило задачу постоянно работать над увеличением доли потребления отечественного кожсырья производителями обуви и галантереи.

Представители текстильной отрасли в свою очередь подробно остановились на теме реализации инновационных и инвестиционных проектов на предприятиях. Кроме того, руководители организаций и аппарат концерна "Беллегпром" детально обсудили выполнение показателей прогноза социально-экономического развития, утвержденных на 2021 год, вопросы обеспечения кадрами, увеличение заработной платы работников и другие.-0-