МАГАТЭ благодарит руководство Беларуси за сотрудничество в обеспечении безопасности АЭС

7 ноября, Островецкий район /Корр. БЕЛТА/. Заместитель генерального директора МАГАТЭ Михаил Чудаков поблагодарил руководство Беларуси за тесное и активное сотрудничество с организацией в обеспечении безопасности БелАЭС. Об этом он заявил на выступлении перед трудовым коллективом и строителями Белорусской атомной электростанции, передает корреспондент БЕЛТА.

Представитель международной организации поздравил жителей Беларуси со значимым для страны событием. "Разрешите мне поблагодарить Беларусь, руководство страны за тесное и активное сотрудничество с МАГАТЭ, за приглашение наших многочисленных миссий и международных проверок - добровольных проверок. С самого основания проекта было проведено семь международных миссий. Как ни в одной другой стране-новичке, пожалуй. Были три инфраструктурные миссии по укреплению и созданию ядерной инфраструктуры, поддерживающей атомную энергетику. Была миссия по укреплению национального ядерного регулятора, миссия по проверке аварийной готовности, предварительная миссия по подготовке к миссии по эксплуатационной безопасности, миссия по проверке площадки на противодействие внешним воздействиям. И на 2021 год мы уже имеем приглашения на две международные миссии экспертов - по проверке химзащиты и по проверке эксплуатационной безопасности (основная миссия)", - сказал Михаил Чудаков.

Вместе с тем он подчеркнул, что МАГАТЭ ни в коем случае не заменяет надзор со стороны национального ядерного регулятора и эксплуатирующей организации, а мнение экспертов МАГАТЭ носит лишь рекомендательный характер. "Мы благодарны Беларуси за то, что все рекомендации международных экспертов воспринимаются как обязательные к исполнению. И они реально внедряются и планируются к исполнению", - обратил внимание заместитель генерального директора организации.-0-