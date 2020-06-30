Макей: поставки нефти из США продолжатся в рамках долгосрочной программы

30 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Поставка нефти из США не была однократным шагом, поставки продолжатся в рамках долгосрочной программы. Об этом сообщил журналистам министр иностранных дел Владимир Макей, передает корреспондент БЕЛТА.

Как сообщалось, первый танкер с 77 тыс. т американской нефти сорта Bakken прибыл в порт Клайпеды 5 июня, и далее нефть была направлена по железной дороге на новополоцкий НПЗ - ОАО "Нафтан".

Это была 12-я танкерная поставка в этом году от альтернативных поставщиков. Общий объем танкерных поставок на тот момент превысил 1 млн т нефти.

Ранее о начале поставок нефти из США в Беларусь заявлял министр иностранных дел Владимир Макей. "Это стало возможным по итогам договоренностей, достигнутых в ходе визита в Республику Беларусь 1 февраля 2020 года Государственного секретаря США Майкла Помпео и встречи с Президентом Беларуси Александром Лукашенко", - отмечал он. По словам Владимира Макея, поставки американской нефти являются частью государственной стратегии по диверсификации источников и обеспечению устойчивой работы нефтеперерабатывающего комплекса Беларуси в 2020-м и в последующие годы.

Сделка по поставке нефти была заключена при участии американского энерготрейдера United Energy Trading, а также при содействии американской компании Getka и их польского партнера UNIMOT. Комментируя ее, Госсекретарь США Майкл Помпео заявлял, что сделка "укрепляет белорусский суверенитет и независимость, демонстрирует, что США готовы предоставить торговые возможности американским компаниям, заинтересованным в выходе на белорусский рынок".

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