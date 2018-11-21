Макей: в интересах Беларуси и России - обеспечить наращивание взаимовыгодных торговых отношений

21 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В интересах Беларуси и России - обеспечить наращивание взаимовыгодных торговых отношений. Об этом глава белорусского внешнеполитического ведомства Владимир Макей заявил сегодня на совместном заседании коллегий министерств иностранных дел Беларуси и России, передает корреспондент БЕЛТА.

"В наших общих интересах - закрепить позитивные тенденции и обеспечить дальнейшее наращивание взаимовыгодных торговых отношений", - подчеркнул Владимир Макей.

По его словам, проведение нынешнего совместного заседания коллегий МИДов двух стран является еще одним практическим свидетельством активного развития белорусско-российских отношений, которое продолжается в текущем году по всем направлениям: в политике, экономике, энергетике, транспорте, культуре, социальной сфере.

"Интенсивные контакты на высшем и высоком уровнях, различные форматы межправительственного взаимодействия, включая наш, межмидовский, совместные комиссии и межотраслевые рабочие группы позволяют поддерживать регулярный двусторонний диалог для решения широкого спектра вопросов", - сказал министр.

Новый импульс приобрело региональное взаимодействие. По итогам V Форума регионов Беларуси и России подписано 76 новых соглашений о сотрудничестве и контрактов более чем на $500 млн. "В целом позитивно выглядит и динамика сотрудничества в экономической сфере. Для Беларуси это неизменный приоритет", - обратил внимание Владимир Макей.-0-

Фото Оксаны Манчук