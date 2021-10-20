Малкина: рынок труда в ЕАЭС постепенно восстанавливается

20 октября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Общий рынок труда в Евразийском экономическом союзе, пострадавший вследствие введенных странами пандемийных ограничений, постепенно восстанавливается. Об этом заявила сегодня на брифинге официальный представитель Евразийской экономической комиссии Ия Малкина, передает корреспондент БЕЛТА.

"В настоящее время можно говорить о постепенном восстановлении рынка труда ЕАЭС, - сказала Ия Малкина. - В первом полугодии текущего года количество трудящихся из стран ЕАЭС, работающих на территории России, составило 738 тыс. человек, в том числе почти 385 тыс. из Кыргызстана, 202 тыс. из Армении, 81 тыс. из Беларуси и 70 тыс. из Казахстана. Уровень первого полугодия допандемийного 2019 года, который составлял 444 тыс. человек, превышен на 40%".

Представитель ЕЭК напомнила, что иностранным гражданам, которые находились на территории России нелегально, дали возможность вернуться в правовое поле: сначала срок их нахождения в РФ был установлен до 15 июня, затем продлен до 30 сентября. "Таким образом гражданам фактически дали возможность легализовать свое пребывание, а затем работать", - подчеркнула она.

Ия Малкина отметила, что вопрос регулирования порядка нахождения граждан стран ЕАЭС в России относится к национальной компетенции. "Комиссия со своей стороны положительно оценивает тот факт, что несмотря на санитарно-эпидемиологические ограничения, единый рынок труда продолжал функционировать", - добавила она.-0-