Малкина: стратегия евразийской интеграции до 2025 года не для бумаги, а для блага людей

4 июня, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Основные направления развития евразийской экономической интеграции до 2025 года предназначены прежде всего для граждан Евразийского экономического союза. Об этом заявила сегодня на брифинге помощник председателя Коллегии Евразийской экономической комиссии Ия Малкина, передает корреспондент БЕЛТА.

"Стратегия евразийской экономической интеграции, принятая в конце 2020 года и определяющая основные приоритеты союза до 2025 года, это стратегия не для бумаги, не для чиновников, это стратегия про людей, для людей, на благо людей государств-членов", - подчеркнула Ия Малкина.

Она отметила, что страны ЕАЭС успешно преодолевают последствия пандемии. "Динамика взаимных инвестиций оказалась достаточно устойчивой перед пандемией, это тоже такой хороший показатель, - сказала помощник председателя Коллегии ЕЭК. - Плюс мы можем сегодня говорить, что у нас снизилась доля минеральных продуктов в нашем товарообороте и увеличилась доля химической промышленности. Выросли торговые операции по машинам, оборудованию, транспортным средствам. Может, мы не говорим о росте в 20%, но 1-2% стабильного роста наш торговый оборот по этим группам товаров показывает только за 2020 год".

"Пандемия нас сплачивает, она способствует тому, чтобы мы поняли, какие у нас остаются недостатки и раскрыли наши сильные стороны", - подчеркнула Ия Малкина. Она также привела слова, которые неоднократно повторял на Петербургском международном экономическом форуме председатель Коллегии ЕЭК Михаил Мясникович: "К сожалению, у нас есть недостаток доверия между государствами-членами, есть определенные перекосы в сторону национальных интересов. Но при этом, и это очень важно подчеркнуть, мы для себя поняли: наши государства-члены могут жить в режиме взаимоподдержки и взаимодополняемости".-0-