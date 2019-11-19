Маркировку духов, фотокамер и отдельных товаров легпрома введут в ЕАЭС

19 ноября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. В Евразийском экономическом союзе будет расширен перечень товаров, в отношении которых будет введена обязательная маркировка идентификационными знаками, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Евразийской экономической комиссии.

"Совет ЕЭК рассмотрел и одобрил предложения России о введении обязательной маркировки средствами идентификации духов и туалетной воды, шин и пневматических резиновых новых покрышек, фотокамер (кроме кинокамер), фотовспышек и ламп-вспышек, отдельных позиций продукции легкой промышленности", - проинформировали в комиссии.

Страны ЕАЭС будут сами определять срок введения маркировки на своей территории. "При этом запрет на оборот немаркированных товаров легкой промышленности вводится не ранее 1 января 2021 года, - уточнили в ЕЭК. - Что касается маркировки фотокамер (кроме кинокамер), фотовспышек и ламп-вспышек средствами идентификации, запрет на оборот немаркированных товаров не может быть введен ранее 1 октября 2020 года. В отношении шин и пневматических резиновых покрышек оборот немаркированных товаров вводится не позднее 1 декабря 2020 года. Запрет на оборот немаркированных духов и туалетной воды не может быть введен ранее 1 октября 2020 года".-0-