МАРТ актуализировал перечень запрещаемой в общепите пластиковой посуды

18 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство антимонопольного регулирования и торговли актуализировало перечень запрещаемой в общепите пластиковой посуды. Это предусмотрено постановлением МАРТ от 8 июня 2021 года №42, которое официально опубликовано сегодня на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

В перечень одноразовой пластиковой посуды, использование и продажа которой запрещаются в объектах общественного питания, входят вилки, ложки, ножи, палочки для размешивания напитков, стаканы объемом до 300 мл, тарелки, коробки, за исключением предназначенных для упаковывания кулинарных полуфабрикатов и кондитерских изделий, а также чашки.

Постановление вступает в силу после его опубликования.-0-