МАРТ Беларуси активно участвует в формировании и совершенствовании правовой базы ЕАЭС

Рассылка Рассылка
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Среда, 8 сентября 2021
Минск Ясно +19°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
12:37 Белорусский союз женщин проведет акцию "День народного единства - день добрых дел" Общество
12:16 Богдан: грипп в Беларуси пока не циркулирует, но к нему нужно готовиться Общество
12:15 Из Беларуси в Сирию отправлена гуманитарная помощь Общество
12:13 Присоединяйтесь к "Move4Good: подзарядка с ЮНИСЕФ": участвуйте в спортивной инициативе вместе с МТС Общество
12:12 ГПК: польские и литовские пункты снова не выполнили договоренности по пропуску грузовиков Общество
12:10 В Канаде нашли останки древнего морского гиганта Калейдоскоп
12:01 В России за сутки выявили 18 024 случая заражения коронавирусом В мире
11:59 В Беларуси с 14 сентября начнут тестовое испытание цифровой платформы здравоохранения Общество
11:57 На оружейном заводе в Польше произошел взрыв В мире
11:57 Более 30 мебельщиков Беларуси приобрели недостоверные декларации о соответствии ТР ЕАЭС Общество
11:46 В Бресте юный хакер получил 5,5 года колонии за мошенничество и хищение денег Происшествия
11:43 Житель Барановичского района собирал камни и нашел гранату времен войны Происшествия
11:41 Свыше Br740 тыс. экологического налога недоплатили в бюджет 17 организаций Минской области Регионы
11:39 Давыдько: в юморе есть красные линии, которые нежелательно пересекать Общество
11:36 Облицовочные плиты с заниженной в 1,5 раза стоимостью пытались ввезти в Беларусь Происшествия
11:30 "Сімвалы жыцця": о национальных традициях расскажут на выставке в НББ 14 сентября Афиша
11:19 Швед заявил об эффективности обмена опытом по линии Межгосударственного совета по противодействию коррупции Общество
11:19 Минчанин организовал в квартире нарколабораторию Происшествия
11:15 Спецслужбы Беларуси и Казахстана расширяют сотрудничество. Лукашенко встретился с главой КНБ Казахстана Президент
11:10 Движение на участках дорог М10 и Р8 изменят из-за ремонта Регионы
11:10 Белорусские предприятия примут участие в крупнейшей сельскохозяйственной выставке в Сербии Экономика
11:05 Лукашенко: Беларусь не осталась и не останется в стороне от афганского вопроса Президент
11:05 Более 12 тыс. человек эвакуированы на Филиппинах из-за тайфуна "Джолина" В мире
11:02 МАРТ Беларуси активно участвует в формировании и совершенствовании правовой базы ЕАЭС Экономика
10:53 В ДТП с участием автобуса в Польше пострадали шесть граждан Беларуси Происшествия
10:52 ГПК: нарушение Латвией прав человека подтолкнуло беженца к попытке суицида Происшествия
10:47 ЕЭК продлила антидемпинговую пошлину на трубы из нержавеющей стали из Украины на 5 лет Экономика
10:43 ФОТОФАКТ: Сбор урожая и полевые работы в провинции Гуйчжоу В мире
10:42 В Каменецком районе передали под охрану места произрастания лилии кудреватой и кадила сарматского Регионы
10:36 О подвиге легендарной "тридцатьчетверки" расскажет экскурсия ко Дню танкиста в музее ВОВ Афиша
Все новости
Все новости
Экономика
08 сентября 2021, 11:02

МАРТ Беларуси активно участвует в формировании и совершенствовании правовой базы ЕАЭС

Фото из архива
Фото из архива

8 сентября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) Беларуси активно участвует в формировании и совершенствовании правовой базы Евразийского экономического союза, расследованиях и делах о нарушении общих правил конкуренции на трансграничных рынках, проводимых Евразийской экономической комиссией. Такую оценку сделал член Коллегии (министр) по конкуренции и антимонопольному регулированию ЕЭК Арман Шаккалиев на международной конференции "Антимонопольное регулирование: обеспечение баланса интересов государства и общества", посвященной пятилетию создания МАРТ, на которой обсуждались вопросы взаимодействия ЕЭК и антимонопольных ведомств стран союза, сообщили БЕЛТА в пресс-службе комиссии.

Арман Шаккалиев констатировал, что при поддержке МАРТ и других уполномоченных органов стран ЕАЭС успешно снимаются ограничения на рынках госзакупок союза, открываются новые возможности роста для промышленных предприятий. "Совместными усилиями в конце прошлого года мы приняли необходимый для отраслей промышленности стран ЕАЭС акт об общих правилах определения страны происхождения товаров для целей госзакупок. Сейчас предприятия-производители Беларуси и других стран союза активно включаются в евразийский реестр промышленных товаров", - подчеркнул он. Для реализации правил комиссия в апреле этого года запустила собственный информационный ресурс - цифровой евразийский реестр промышленных товаров. Он размещен на сайте ЕЭК и сегодня включает 3773 товара 35 производителей государств ЕАЭС.

Министр ЕЭК отметил, что одним из основных направлений совместной работы комиссии и антимонопольных органов стран ЕАЭС является построение прямого взаимодействия с бизнесом. "Для эффективного реагирования на нужды предпринимателей мы совместно с национальными службами используем все средства коммуникации с бизнесом. Проводим выездные встречи с предпринимателями, регулярно организуем онлайн общественные приемные, в ходе которых оперативно отвечаем на вопросы", - сказал он. Так, в июне в Бресте при содействии МАРТ и уполномоченных органов стран ЕАЭС состоялась встреча председателя и членов Коллегии ЕЭК с предпринимательским сообществом Беларуси, по итогам которой приняты необходимые для производителей стран союза решения: утверждены условия производства по отрасли "автомобилестроение" для госзакупок, одобрен перечень товаров, в разработке условий производства по которым выразили заинтересованность предприятия ЕАЭС.

Одной из главных задач, стоящих перед конкурентными ведомствами, министр ЕЭК также назвал поддержание стабильности цен на потребительском рынке. "Деятельность МАРТ, комиссии и всех антимонопольных органов стран ЕАЭС направлена также на защиту интересов потребителей, особенно социально уязвимых слоев населения. Это важная миссия в нынешний постпандемический период", - заявил он.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Беларусь ЕАЭС
Новости рубрики Экономика
Фото из архива Белорусские предприятия примут участие в крупнейшей сельскохозяйственной выставке в Сербии
Фото из архива ЕЭК продлила антидемпинговую пошлину на трубы из нержавеющей стали из Украины на 5 лет
Михаил Ковалев. Фото из архива Ковалев: реализация союзных программ будет способствовать росту благосостояния белорусов и россиян
Петр Петровский. Фото из архива Петровский: союзные программы связаны с вопросами модернизации экономики
Фото из архива Резидент "Великого камня" заинтересован в коммерциализации научно-технических разработок
Фото из архива Семашко и глава "Газпрома" обсудили перспективное энергетическое сотрудничество
Главное
Во время встречи Спецслужбы Беларуси и Казахстана расширяют сотрудничество. Лукашенко встретился с главой КНБ Казахстана
Лукашенко: Беларусь не осталась и не останется в стороне от афганского вопроса
Швед: отказ Литвы и Латвии в правовой помощи по уголовному делу о геноциде немотивирован
Выгода и комфорт в Minsk World! Новостройка "Бостон" - идеальный вариант для жизни и инвестиций!
Топ-новости
Ковалев: реализация союзных программ будет способствовать росту благосостояния белорусов и россиян
Белорусские предприятия примут участие в крупнейшей сельскохозяйственной выставке в Сербии
GrandSport и ФУТЗАЛ перевернули игру!
Витебск принял эстафету республиканского автопробега "Символ единства"
Арина Соболенко вышла в полуфинал US Open
Присоединяйтесь к "Move4Good: подзарядка с ЮНИСЕФ": участвуйте в спортивной инициативе вместе с МТС
Из Беларуси в Сирию отправлена гуманитарная помощь
Богдан: грипп в Беларуси пока не циркулирует, но к нему нужно готовиться
В ДТП с участием автобуса в Польше пострадали шесть граждан Беларуси
ГПК: польские и литовские пункты снова не выполнили договоренности по пропуску грузовиков
ГПК: нарушение Латвией прав человека подтолкнуло беженца к попытке суицида
Кому с 10.10.2021 понадобится касса? Вероятно, и вам тоже
До +24°С ожидается в Беларуси 8 сентября
Католики празднуют Рождество Пресвятой Богородицы
МАРТ Беларуси активно участвует в формировании и совершенствовании правовой базы ЕАЭС
Реклама
С нами интереснее
погода погода
курсы курсы
гороскоп гороскоп
тв программа тв программа
Темы Все темы
Судьбы женщин - судьба единой Беларуси Специальный репортаж Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Лучшие фото БЕЛТА Год народного единства Коронавирус: последние новости
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.