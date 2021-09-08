МАРТ Беларуси активно участвует в формировании и совершенствовании правовой базы ЕАЭС

8 сентября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) Беларуси активно участвует в формировании и совершенствовании правовой базы Евразийского экономического союза, расследованиях и делах о нарушении общих правил конкуренции на трансграничных рынках, проводимых Евразийской экономической комиссией. Такую оценку сделал член Коллегии (министр) по конкуренции и антимонопольному регулированию ЕЭК Арман Шаккалиев на международной конференции "Антимонопольное регулирование: обеспечение баланса интересов государства и общества", посвященной пятилетию создания МАРТ, на которой обсуждались вопросы взаимодействия ЕЭК и антимонопольных ведомств стран союза, сообщили БЕЛТА в пресс-службе комиссии.

Арман Шаккалиев констатировал, что при поддержке МАРТ и других уполномоченных органов стран ЕАЭС успешно снимаются ограничения на рынках госзакупок союза, открываются новые возможности роста для промышленных предприятий. "Совместными усилиями в конце прошлого года мы приняли необходимый для отраслей промышленности стран ЕАЭС акт об общих правилах определения страны происхождения товаров для целей госзакупок. Сейчас предприятия-производители Беларуси и других стран союза активно включаются в евразийский реестр промышленных товаров", - подчеркнул он. Для реализации правил комиссия в апреле этого года запустила собственный информационный ресурс - цифровой евразийский реестр промышленных товаров. Он размещен на сайте ЕЭК и сегодня включает 3773 товара 35 производителей государств ЕАЭС.

Министр ЕЭК отметил, что одним из основных направлений совместной работы комиссии и антимонопольных органов стран ЕАЭС является построение прямого взаимодействия с бизнесом. "Для эффективного реагирования на нужды предпринимателей мы совместно с национальными службами используем все средства коммуникации с бизнесом. Проводим выездные встречи с предпринимателями, регулярно организуем онлайн общественные приемные, в ходе которых оперативно отвечаем на вопросы", - сказал он. Так, в июне в Бресте при содействии МАРТ и уполномоченных органов стран ЕАЭС состоялась встреча председателя и членов Коллегии ЕЭК с предпринимательским сообществом Беларуси, по итогам которой приняты необходимые для производителей стран союза решения: утверждены условия производства по отрасли "автомобилестроение" для госзакупок, одобрен перечень товаров, в разработке условий производства по которым выразили заинтересованность предприятия ЕАЭС.

Одной из главных задач, стоящих перед конкурентными ведомствами, министр ЕЭК также назвал поддержание стабильности цен на потребительском рынке. "Деятельность МАРТ, комиссии и всех антимонопольных органов стран ЕАЭС направлена также на защиту интересов потребителей, особенно социально уязвимых слоев населения. Это важная миссия в нынешний постпандемический период", - заявил он.-0-