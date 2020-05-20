МАРТ и Ассоциация рестораторов договорились обмениваться информацией о работе общепита

20 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство антимонопольного регулирования и торговли и Ассоциация рестораторов договорились обмениваться информацией о состоянии и перспективах развития отрасли. Об этом шла речь во время рабочей встречи руководства МАРТ с представителями ассоциации Вадимом Прокопьевым и Артемом Герасимовым, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ведомства.

Ассоциация была зарегистрирована в качестве общественной организации 30 апреля 2020 года с целью защиты интересов участников и продвижения мер по поддержке отрасли. Министр антимонопольного регулирования и торговли Владимир Колтович приветствовал создание ассоциации, подчеркнул значимость такого отраслевого объединения и предложил войти в состав общественно-консультативного (экспертного) совета по развитию предпринимательства при МАРТ.

Стороны во время встречи также обсудили наиболее острые вопросы, определили механизм взаимодействия при разработке плана мер по решению проблем в сфере организации общественного питания. "Одной из первоочередных задач сегодня является подготовка ряда мероприятий, направленных на поддержку и развитие отрасли", - отметили в пресс-службе.

Кроме того, представители МАРТ предложили основателям ассоциации рассмотреть возможность создания институтов для развития саморегулирования отрасли.-0-