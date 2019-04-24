МАРТ и Международная финансовая корпорация подписали соглашение о сотрудничестве

24 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство антимонопольного регулирования и торговли Беларуси и Международная финансовая корпорация (IFC) подписали соглашение о сотрудничестве, сообщили БЕЛТА в МАРТ.

В качестве стратегического направления сотрудничества МАРТ и IFC определена подготовка и реализация программы развития конкуренции в Беларуси и дорожных карт по развитию конкуренции в отдельных отраслях экономики. "Цель программы - формирование и развитие конкурентной среды, привлечение инвестиций, что в конечном итоге послужит дополнительным импульсом для устойчивого развития экономики Беларуси в долгосрочной перспективе", - пояснили в МАРТ.

Кроме того, соглашением утвержден план мероприятий, который предусматривает подготовку данных и расчет для Беларуси индекса состояния конкуренции в ключевых отраслях, проведение работ по совершенствованию антимонопольного законодательства с учетом международного опыта, подготовку рекомендаций по совершенствованию отраслевого законодательства. Предусмотрена разработка методики оценки последствий принятия нормативных правовых актов на условия конкуренции, обучающие мероприятия в области конкуренции и антимонопольного регулирования для широкого круга слушателей.

Срок действия соглашения - до 31 декабря 2021 года.

Международная финансовая корпорация - организация Группы Всемирного банка, крупный глобальный институт развития, фокусирующийся на поддержке частного сектора в странах с развивающимся рынком. Общая сумма финансирования, предоставленного IFC во время инвестиционной деятельности в Беларуси, составила $760 млн. IFC также оказывает консультативное содействие правительству Беларуси, госорганам и организациям, частному бизнесу по вопросам улучшения инвестиционного климата, совершенствования деловой среды и развития частного сектора.-0-