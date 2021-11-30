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30 ноября 2021, 16:12

МАРТ и Минздрав пояснили новый порядок формирования цен на лекарства и медизделия

Фото из архива
Фото из архива

30 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. МАРТ и Минздрав дали разъяснения по вопросам, поступающим от организаций, о применении указа №366 от 11 августа 2005 года "О формировании цен на лекарственные средства, изделия медицинского назначения и медицинскую технику". Разъяснения, учитывающие последние корректировки, размещены на сайте Минздрава, сообщает БЕЛТА.

Изменения в порядок формирования цен на лекарства и медизделия внесены указом №383 от 5 октября 2021 года. Как ранее пояснялось, для увеличения объемов продаж многие производители предоставляют аптечным сетям финансовые и товарные скидки, размер которых не учитывался при формировании цены. После вступления изменений в силу оптовые и торговые надбавки применяются к отпускным ценам организаций-изготовителей (контрактным ценам импортеров), уменьшенным на величину таких скидок.

В связи с этим МАРТ и Минздрав дают разъяснения, касающиеся предоставления организациями-изготовителями скидок с отпускной цены медицинского товара, формирования цен на лекарства иностранного производства, цены на которые зарегистрированы в соответствии с указом №345 "О регистрации цен на лекарственные средства". Также оговариваются вопросы в отношении формирования розничных цен на медицинские товары, формирования цен аптечными организациями.

Кроме того, отмечается, что юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям при формировании оптовых и розничных цен для недопущения превышения установленных законодательством предельных оптовых и торговых надбавок необходимо производить округление цен в меньшую сторону.-0-

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