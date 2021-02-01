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01 февраля 2021, 19:05

МАРТ и Минздрав рекомендуют предусмотреть скидки на лекарства и снизить надбавки

Фото из архива
Фото из архива

1 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство антимонопольного регулирования и торговли и Министерство здравоохранения рекомендуют предусмотреть скидки на лекарства и снизить надбавки. Это следует из разъяснения юрлицам и индивидуальным предпринимателям, которые занимаются оптовой и розничной торговлей лекарственными средствами, размещенного на сайте Минздрава, сообщает БЕЛТА.

"В целях недопущения роста цен полагаем целесообразным обеспечить предоставление скидок на лекарственные средства и медицинские изделия, а также произвести снижение оптовых и торговых надбавок, - говорится в разъяснении. - В ином случае государственные органы, осуществляющие регулирование цен, могут вводить ценовое регулирование на лекарственные средства и медицинские изделия, в том числе посредством установления предельных (максимальных) розничных цен".

В связи с изменениями Налогового кодекса с 1 января 2021 года изменился законодательно установленный порядок взимания НДС по лекарственным средствам и медицинским изделиям, ранее освобожденным от этого налога, а именно, при реализации на территории Беларуси таких товаров, при их ввозе в страну введена ставка НДС в размере 10%.

Цены на лекарственные средства, изделия медназначения и медтехнику формируются в соответствии с указом №366 от 11 августа 2005 года. Так, расчетная отпускная цена формируется юрлицами и индивидуальными предпринимателями посредством сложения контрактной цены, пересчитанной в белорусские рубли по официальному курсу Нацбанка, установленному на дату выпуска товара в соответствии с таможенной процедурой выпуска для внутреннего потребления (если такой товар подлежит таможенному декларированию) или на дату поступления товара на склад покупателя, указанную в накладной (если такой товар не подлежит таможенному декларированию), таможенных платежей, НДС в соответствии с законодательством, транспортных расходов по доставке товара.

Таким образом, к цене, сформированной в соответствии с указом, применяется ставка НДС в соответствии с законодательством, уточняют госорганы.

Вместе с тем в МАРТ и Минздраве полагают, что с учетом выполнения индекса потребительских цен на социально значимые товары в размере 4,9% в год, установленного указом №480 от 22 декабря 2020 года, а также ограничения инфляции в размере 5% в год, установленного указом №481 от 22 декабря 2020 года, рост цен на лекарственные средства (с учетом количества, форм и дозировок) и медицинские изделия не должен превышать соответствующие установленные показатели.

При этом обращается внимание, что по общим вопросам, связанным с порядком исчисления НДС, приведением цен на остатки лекарственных средств и медицинских изделий в соответствие с положениями Налогового кодекса в редакции, вступившей в силу с 1 января 2021 года, следует руководствоваться соответствующими разъяснениями Министерства по налогам и сборам (письмо от 31 декабря 2020 года №2-1-9/02663), а также совместными разъяснениями Министерства по налогам и сборам и Министерства финансов (письмо от 6 января 2021 года №5-1-8/3 2-1-9/00016).-0-

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Теги
лекарства Министерство антимонопольного регулирования и торговли Министерство здравоохранения скидки
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