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29 июля 2020, 16:47

МАРТ и Венгерское конкурентное ведомство планируют подписать меморандум о сотрудничестве

Фото из архива
Фото из архива

29 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство антимонопольного регулирования и торговли Беларуси и Венгерское конкурентное ведомство планируют подписать меморандум о сотрудничестве в области конкурентной политики, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МАРТ.

Сегодня в режиме видеоконференцсвязи состоялась встреча министра антимонопольного регулирования и торговли Беларуси Владимира Колтовича с президентом Венгерского конкурентного ведомства Балашем Риго. Также участвовали в переговорах посол Беларуси в Венгрии Александр Пономарев и посол Венгрии в Беларуси Жолт Чутора. Стороны обсудили актуальные вопросы межведомственного сотрудничества.

Главы ведомств согласовали окончательную редакцию меморандума о сотрудничестве в области конкурентной политики между МАРТ и Венгерским конкурентным ведомством. Принято решение подписать его во время одного из запланированных международных мероприятий высокого уровня.-0-

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