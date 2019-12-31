МАРТ на два месяца вводит регулирование цен на сахар

31 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство антимонопольного регулирования и торговли вводит временное регулирование цен на сахар, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт МАРТ.
"Постановлением Министерства антимонопольного регулирования и торговли от 30 декабря 2019 года №99 водится временное государственное регулирование цен на сахар белый кристаллический путем установления предельных минимальных цен и предельной максимальной торговой надбавки", - говорится в сообщении министерства.
Отмечается, что предельная цена на сахар устанавливается на уровне средней сложившейся на рынке.
"Нормы данного постановления не распространяются на отношения, связанные с реализацией сахара белого кристаллического по договорам государственной закупки", - уточнили в министерстве.
Постановление вступает в силу с 1 января 2020 года и действует в течение 60 дней.-0-