МАРТ напомнил о неправомерности общественного контроля в торговых организациях

25 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Министерстве антимонопольного регулирования и торговли рассказали, могут ли общественные объединения и коммерческие организации проводить контрольные мероприятия в торговых организациях. Соответствующее разъяснение размещено на сайте МАРТ.

Как пояснили в ведомстве, к ним поступают обращения организаций торговли и услуг, согласно которым общественные объединения потребителей и коммерческие организации проводят у них контрольные проверки. Если по итогу обнаруживаются товары с истекшим сроком годности или другие нарушения, то взамен на свое молчание и ненаправление полученной информации в уполномоченные государственные органы, общественные объединения принуждают продавцов подписывать договоры для участия в платных семинарах.

В некоторых случаях деятельность лжеконтролеров осуществляется с применением противоправных методов: под видом защиты прав потребителей запугивают продавцов несоразмерными штрафами. Те, ввиду высокого размера штрафа за просроченный товар (который больше стоимости обучающего семинара), идут на сделку.

В МАРТ в этой связи подчеркивают: проведение подобных проверок неправомерно. Прямой запрет на проведение общественного контроля коммерческими организациями и общественными объединениями (за исключением профсоюзов) предусмотрен указом от 16 октября 2009 года №510 "О совершенствовании контрольной (надзорной) деятельности в Республике Беларусь".

В министерстве напоминают: согласно нормам Кодекса об административных правонарушениях нарушение правил торговли влечет наложение штрафа в размере до 10 базовых величин (1 базовая величина равна Br25,5); повторное нарушение в течение одного года - от 10 до 30 базовых величин. За продажу просроченного товара предусмотрен штраф до 500 базовых величин.

"При этом указом от 17 ноября 2018 года №7 "О развитии предпринимательства" установлено, что принятие решения о привлечении к административной ответственности должно основываться на принципах соразмерности наказания характеру совершенного субъектом хозяйствования правонарушения и наступившим в результате его совершения последствиям, - отмечают в МАРТ. - Таким образом, государством предприняты меры по исключению оснований для деятельности лжеконтролеров".

В министерстве считают, что торговые организации сами в состоянии пресечь практику навязывания им платных образовательных услуг в обмен на молчание о выявленных нарушениях. Для этого достаточно прекратить покупать такие услуги и наладить должный внутренний контроль за соблюдением работниками требований законодательства о торговле и защите прав потребителей.

МАРТ обращает внимание торговых организаций на необходимость обеспечения основополагающего права потребителей на качество и безопасность товара.-0-