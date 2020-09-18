МАРТ направил предостережение главе Белорусской автомобильной ассоциации из-за заявлений о росте цен

18 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство антимонопольного регулирования и торговли направило предостережение генеральному директору автомобильной ассоциации "БАА", который в размещенной на интернет-портале статье заявил о значительном повышении цен на новые автомобили у белорусских дилеров в конце 2020 года. Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе МАРТ.

"Подобные высказывания генерального директора автомобильной ассоциации "БАА" об однозначном повышении цен на автомобили у белорусских дилеров могут свидетельствовать о планировании координации экономической деятельности названных субъектов, что в свою очередь может привести к нарушению п.4 ст.20 закона "О противодействии монополистической деятельности и развитии конкуренции", - считают в МАРТ.

В министерстве отметили, что ценовые прогнозы со стороны ассоциаций, в которые входят участники рынка, могут являться предпосылкой для нарушения антимонопольного законодательства.

"Кроме того, подобные высказывания могут быть восприняты участниками рынка как ориентир ценовой политики, способный привести к необоснованному росту цен, а также способствовать возникновению ажиотажного спроса", - добавили в МАРТ.-0-