МАРТ: новые подходы к госзакупкам позволят в первый же год сэкономить около Br1 млрд

13 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новые подходы к организации и проведению государственных закупок позволят в первый же год их действия сэкономить для бюджета около Br1 млрд. Об этом рассказал сегодня журналистам министр антимонопольного регулирования и торговли Алексей Богданов, передает корреспондент БЕЛТА.

"Реальная экономия средств приличная - до миллиарда рублей в первый год", - сказал Алексей Богданов

Проект нового указа по совершенствованию законодательства в области закупок был рассмотрен на совещании у главы государства. По словам Алексея Богданова, предполагаемые новшества позволят сэкономить бюджетные средства и увеличить долю отечественных товаров при госзакупках. "Первое, что предлагается, - запрет на участие в госзакупках аффилированных лиц", - сказал министр. Он отметил, что именно аффилированные сговоры - одна из коррупционных составляющих, которая приводит к значительному завышению цен.

Проект указа был в целом одобрен главой государства, осталось доработать лишь пару технических нюансов, рассказал Алексей Богданов. До конца февраля документ должен быть внесен на подписание.

"Чтобы ужесточить контроль за поставщиками услуг в госзакупках, предлагалось тех людей, которые допустили правонарушения, выплачивая зарплату в конвертах, не допускать к госзакупкам. Но как их не допускать, когда базы такой нет? Кто будет ее вести, как ее вести? Мы согласны это все сделать, но есть технические вопросы: как это постоянно обновлять, кто этим будет заниматься? Решение принято не было", - пояснил министр антимонопольного регулирования.

Также более досконально надо проработать вопрос ведения базы аффилированных лиц. Однако на решение этого вопроса может понадобиться больше времени. "По данным международной статистики, при сговоре они дают завышение стоимости где-то на 20%. Две компании пришли - попробуй их вычисли. А теперь конкурсные комиссии будут запрашивать у них данные и отслеживать", - добавил Алексей Богданов.

Как подчеркнул во время совещания Президент, система закупок всегда была объектом его пристального внимания, поскольку является одним из значимых инструментов экономической политики. "Мной не раз давались поручения о его использовании для повышения конкурентоспособности экономики, эффективного расходования денежных средств и недопущения разного рода серых схем, - сказал Александр Лукашенко. - Однако при любых новациях должна быть обеспечена бесперебойность процессов в хозяйственной деятельности предприятий с одновременной экономией денежных средств".-0-