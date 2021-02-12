МАРТ о задачах на пятилетку: инфляция не выше 5%, основной акцент - на социально значимые товары

12 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Инфляция в ближайшей пятилетке не должна превышать 5%, а основной упор будет сделан на социально значимые товары. Об этом журналистам на полях VI Всебелорусского народного собрания заявил заместитель министра антимонопольного регулирования и торговли Андрей Картун, сообщает корреспондент БЕЛТА.

"Президент в своем докладе обозначил, что ценовой контроль - это приоритет. Особенно акцент нужно сделать на социально значимых товарах. Безусловно, за пять лет страна добилась значительных успехов в снижении уровня инфляции. Но тем не менее наша задача сейчас - сконцентрироваться на закреплении тенденции к ее снижению и удержать инфляцию по итогам пятилетки не более 5%. Основной акцент - на социально значимых товарах, что мы сейчас, в общем-то, и делаем", - рассказал Андрей Картун.

Замминистра напомнил, что с этого года в стране впервые появился индекс цен на социально значимые товары, к которым относятся 72 основных позиции. "Задача - удержать его прирост в пределах 4,9% в 2021 году. Задача очень амбициозная, но, в общем-то, инструменты у нас для этого есть. Мы ввели на большинство этих товаров ценовое регулирование, которое заключается в ограничении торговых надбавок, надбавок импортеров и рентабельности производителей. Этот инструмент показал в 2020 году свою эффективность, позволив быстро нивелировать те шоки, которые происходили. Например, на фоне пандемии мировые цены на продовольствие за год выросли в целом на 7%, в январе они продолжили расти, - отметил он. - К сожалению, в структуре продовольственного потребительского импорта у нас порядка 40% - это товары так называемого критического импорта. То есть те позиции, которые у нас либо не производятся, либо производятся в малом объеме. У всех на слуху, например, цены на растительное масло. Мировые цены только на эту позицию выросли примерно на 30%. И наша задача - максимально нивелировать все эти внешние вызовы, не допустить значительного и необоснованного роста цен и при этом обеспечить наличие товара на полках магазинов".

Андрей Картун подчеркнул: контроль за ценами не прекращается. "Мы в прошлом году как сами контролировали ценообразование, так и совместно с Комитетом госконтроля проводили такие контрольные мероприятия. Если про наши проверки говорить, около 200 случаев в прошлом году было выявлено нарушений ценового законодательства, привлечены к ответственности около 100 виновных лиц, а сумма штрафов превысила Br200 тыс. Но у нас задача не наказать, а не допустить, упредить необоснованный рост цен", - сказал замминистра. Он добавил, что к этой работе подключились профсоюзы, сенаторы и депутаты. "Парламентарии и профсоюзы как раз дают нам сигналы, что где-то беспокоит население и какими конкретными, точечными мерами можно отрегулировать те или иные вопросы", - заключил Андрей Картун.

VI Всебелорусское народное собрание начало работу накануне во Дворце Республики в Минске. Делегаты обсуждают итоги реализации программы социально-экономического развития Беларуси на 2016-2020 годы и основные положения проекта программы социально-экономического развития страны на 2021-2025 годы. Участниками мероприятия стали 2,7 тыс. человек, из них делегатов - 2,4 тыс. На форуме собрались представители всех слоев общества: рабочие, труженики села, работники социально-культурной сферы и СМИ, военнослужащие, предприниматели, студенты, учащиеся средних специальных учебных заведений, пенсионеры. Среди делегатов собрания также руководители органов государственного управления, предприятий и организаций, парламентарии, депутаты местных советов, представители политических партий, общественных объединений.-0-