Лукашенко: решения ВНС не будут спонтанными и неожиданными

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11 февраля 2021, 11:11

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11 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Решения ВНС не будут спонтанными и неожиданными, так как до начала форума была проведена большая подготовительная работа, в том числе в формате диалоговых площадок. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня, выступая на открытии VI Всебелорусского народного собрания, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства отметил, что уже в шестой раз в суверенной истории страны обращаются напрямую к народу, чтобы вместе обсудить и принять консолидированное решение по дальнейшему развитию нашей страны и общества.

"Сегодня здесь собрались делегаты со всех уголков Беларуси, представители самых разных профессий и социальных групп. За каждым стоят ваши избиратели - трудовые коллективы, общественные организации. Это миллионы людей, которые доверили вам быть их голосом в обсуждении и принятии глобальных решений в жизни нашей Беларуси. Решений, которые, как вы знаете, не будут для нас и для общества спонтанными и неожиданными", - сказал Президент. Он напомнил, что подготовка к проведению ВНС шла несколько месяцев, собирались мнения людей, самые острые и насущные вопросы, в регионах активно работали диалоговые площадки. "Мы ничего не скрывали, нам с вами есть что обсудить сегодня", - констатировал Александр Лукашенко.

В качестве первой темы для обсуждения Президент назвал ситуацию в экономике, достижения и возможные недостатки. "И главное - где есть резервы и конкретные предложения по дальнейшему развитию", - отметил глава государства.

"Как нам в условиях пандемии и внешнего давления жить дальше? Какие предпринять меры для того, чтобы обеспечить экономический рост и достойный уровень жизни людей с социальной поддержкой населения? - продолжил он. - Это основа нашей экономической модели, суть белорусского социального государства. А предложения, идеи могут быть разными. Необязательно только те, на которых акцентируем внимание мы, в руководстве страны и правительстве. У меня одно требование, и вы его хорошо знаете. Повторюсь: все должно быть открыто и реально, нам бояться некого".

Вторая важная тема для обсуждения на форуме, по словам Президента, - вопросы общественно-политического развития, роли граждан в политической жизни страны и возможность корректировки Основного закона.

"Еще одна тема - распределение властных полномочий, усиление роли местного управления и самоуправления. Мы должны максимально приблизить центры принятия решений к людям, обеспечить постоянную эффективную обратную связь между властью и населением. Это должно исходить из жизни и от наших людей. Никакой надуманности быть не должно, ибо будем иметь обратный эффект от такой перестройки", - подчеркнул глава государства.

Лукашенко о Беларуси, стабильности и суверенитете

Беларуси необходимо противостоять всем внешним вызовам и не допустить повторения волнений, которые прошли по странам постсоветского пространства ранее.

"Той спокойной жизни, нашему суверенитету и стабильности был брошен серьезный вызов. Выдержав его, мы должны хорошо понимать, какую беду предотвратили", - сказал Александр Лукашенко.

Глава государства отметил, что стремление внешних сил повлиять на нас связано не только с персоной Лукашенко. "Цели ведь другие. Нас надо сломать. Мы неугодны, мы не должны были появиться на международной сцене. И нас будут постоянно атаковать. И мы должны выдержать", - заключил Александр Лукашенко. Читать далее

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"Несмотря ни на что, Европа остается нашим общим домом. Никуда от этого не денешься, мы центр Европы", - подчеркнул белорусский лидер.

Президент заверил, что Беларусь остается стабильным, надежным партнером в сфере региональной безопасности, готовым активно участвовать в миротворческих стратегических инициативах.

"Мы, как и прежде, готовы предоставить площадку для переговоров по любым вопросам глобальной, региональной безопасности, включая тематику контроля над вооружениями", - отметил Александр Лукашенко. Читать далее

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