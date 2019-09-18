МАРТ обязал торговые объекты продавать пакеты и посуду из бумаги

18 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси торговые объекты обязали иметь в наличии мешки (пакеты), одноразовую посуду, столовые приборы из бумаги. Соответствующее постановление Министерства антимонопольного регулирования и торговли от 2 сентября 2019 года №72 опубликовано на Национальном правовом интернет-портале , передает корреспондент БЕЛТА.

Такое решение принято для поэтапного перехода от использования полиэтиленовой упаковки к экологически безопасным материалам.

Одновременно минимизировано количество наименований пластиковых пакетов и посуды в перечнях товаров, определенных постановлением №28, в которое документом внесены изменения.

Действие постановления №72 распространяется на магазины с универсальным ассортиментом товаров, смешанные, специализированные и узкоспециализированные, киоски, павильоны, торговые объекты, расположенные на автозаправочных станциях, и др.

В случае реализации в неспециализированных магазинах с комбинированным ассортиментом продовольственных и непродовольственных товаров (трех или более групп) необходимо включать экологически безопасную продукцию в ассортиментные перечни.

Таким образом, покупатели смогут выбирать вид упаковки - традиционную полиэтиленовую или бумажную.

Постановление №72 вступает в силу после официального опубликования.-0-