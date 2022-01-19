МАРТ: объемы белорусских продтоваров в продаже растут

19 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Объемы белорусских продовольственных товаров в продаже растут. Об этом заявила сегодня журналистам заместитель начальника управления организации торговли и общественного питания - начальник отдела потребительского рынка Министерства антимонопольного регулирования и торговли Наталья Мельникова, передает корреспондент БЕЛТА.

Беларусь с 1 января в ответ на санкции ввела продовольственное эмбарго на ряд товаров из государств, осуществляющих недружественные действия в отношении нашей страны. В перечне запрещенных товаров - свиньи, мясо крупного рогатого скота, свинина, ряд субпродуктов, мясо соленое, в рассоле, сушеное или копченое, пищевая мука из мяса или мясных субпродуктов, молоко и молочная продукция (с некоторыми исключениями), овощи, кроме предназначенных для посева, фрукты и орехи, жир свиной и жир домашней птицы, жир крупного рогатого скота, овец или коз, лярд-стеарин и другие животные масла, колбасы и аналогичные продукты, кондитерские изделия, соль и другие товары.

"Товары белорусского производства на сегодня увеличиваются в продаже, что очень приятно. Наши производители начинают больше поставлять на внутренний рынок. Импортеры переориентировались на другие страны, так что товары есть на полках", - сказала Наталья Мельникова.

Сегодня в Минске проходит Trade Dialog отечественных производителей продуктов с представителями ритейла и HoReCa (так называемый сегмент гостеприимства, объединяющий кафе, рестораны, туристический и гостиничный бизнес - Прим. БЕЛТА) "Открываем свое". Организаторы - МАРТ и журнал "Продукт.BY". Главная тема - импортозамещение. В программе мероприятия презентация и бизнес-дегустация отечественных сыров, а также мясных деликатесов. По итогам дегустации пройдут прямые переговоры производителей с представителями ритейла и HoReCa. Запланирован также круглый стол с участием представителей МАРТ и Минсельхозпрода, во время которого будут решаться технические вопросы, чтобы ускорить процесс импортозамещения.

"В сегодняшнем мероприятии принимают участие 15 крупных торговых сетей, которые занимают более 70% рынка в розничном товарообороте, а также 20 основных производителей мясомолочной продукции. Сегодня представлены новые продукты, которые разработаны нашими производителями в рамках программы импортозамещения. Это самое актуальное направление сейчас, так как мы сталкиваемся с новыми вызовами. Отечественный производитель должен обеспечивать внутренний рынок своими товарами. Сегодня будут решаться соответствующие вопросы с торговлей", - отметила представитель МАРТ.-0-