МАРТ определил порядок ведения госреестра субъектов естественных монополий

14 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Инструкция о порядке формирования и ведения Государственного реестра субъектов естественных монополий утверждена постановлением Министерства антимонопольного регулирования и торговли от 31 марта 2020 года №23, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальный правовой интернет-портал.

Согласно постановлению, реестр формируется и ведется МАРТом. Это делается, чтобы определить перечень субъектов естественных монополий, в отношении которых будет применяться госрегулирование в соответствии с законом "О естественных монополиях".

Структура реестра состоит из двух уровней - республиканского и местного.

На республиканском уровне в реестр включаются субъекты, деятельность которых направлена на удовлетворение потребностей страны в целом, на местном уровне - субъекты, которые обеспечивают потребности отдельного региона.

Реестр публикуется на официальном сайте органа регулирования естественных монополий (МАРТ).

Постановление вступает в силу с 23 мая.-0-