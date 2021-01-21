МАРТ подготовил памятку для тех, кто решил открыть парикмахерскую, фотостудию или ателье

21 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство антимонопольного регулирования и торговли подготовило памятку для тех, кто решил открыть парикмахерскую, фотостудию, ателье или другой объект бытового обслуживания, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МАРТ.

"Лицензирование деятельности в сфере бытового обслуживания в Беларуси не предусмотрено. Требования к ее осуществлению определены постановлением Совета Министров от 14 декабря 2004 года №1590", - напомнили в пресс-службе.

В МАРТ перечислили несколько шагов, необходимых, чтобы открыть объект бытового обслуживания. Во-первых, нужно создать юридическое лицо или зарегистрировать ИП. Во-вторых, следует обеспечить постановку на учет в налоговом органе: юрлицам для этого нужно подать заявление, а для ИП это происходит автоматически при госрегистрации.

Затем нужно выбрать помещение и получить право на его использование: приобрести в собственность, взять в аренду или в безвозмездное пользование. Кроме того, необходимо укомплектовать объект бытового обслуживания оборудованием, в том числе кассовым. "Для приемки объекта в эксплуатацию стоит при необходимости обратиться за разъяснениями и получить заключение от уполномоченных госорганов и учреждений, выполняющих государственный санитарный надзор, органов государственного пожарного надзора, внутренних дел, территориальных органов Минприроды", - добавили в пресс-службе.

Не стоит забывать и о средствах наружной рекламы. Их размещение регулируется постановлением Совета Министров от 12 ноября 2007 года №1497. Также нужно приобрести книгу замечаний и предложений (ее выдает РУП "Издательство "Белбланкавыд"), приобрести и зарегистрировать в налоговом органе книгу учета проверок.

Следующие важные шаги - подбор и оформление на работу сотрудников, определение режима работы объекта и его согласование с местным исполнительным и распорядительным органом (если объект будет работать после 23.00 и до 7.00). Также нужно самостоятельно определить порядок оформления заказов на бытовые услуги и учета материалов, используемых при их оказании, оформить информацию для потребителей.

В местный исполнительный и распорядительный орган необходимо направить уведомление о начале оказания бытовых услуг. Для этого можно подать письменное уведомление через службу "одно окно" или прибегнуть к заказному почтовому отправлению с информированием о вручении. Еще один вариант - единый портал электронных услуг.

Кроме того, нужно направить заявление о включении сведений в государственный информационный ресурс "Реестр бытовых услуг Республики Беларусь".-0-