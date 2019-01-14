МАРТ предлагает обсудить изменения в правилах госзакупок

14 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство антимонопольного регулирования и торговли вынесло на обсуждение проект указа "О вопросах государственных закупок товаров (работ, услуг)", сообщает БЕЛТА.

Проектом указа предлагается на законодательном уровне установить в качестве валюты договора и валюты платежа белорусский рубль. Это позволит создать равные условия для резидентов и нерезидентов. Сейчас с нерезидентами заключаются договоры в иностранной валюте, соответственно, они более застрахованы по сравнению с резидентами при колебании курса валюты. Исключительные случаи, когда ценой договора может быть иностранная валюта, определит правительство (в частности, при закупке лекарств у иностранных производителей).

Предусмотрены меры, чтобы избежать необоснованного снижения участниками госзакупок цен своих предложений с целью последующего выбора их победителями, а также меры для исключения участия в процедурах госзакупок аффилированных лиц.

Кроме того, проектом указа определяется, что с помощью госзакупок заключаются договоры аренды. Это сделано, чтобы установить однозначное правовое определение видов договоров, подпадающих под действие законодательства о госзакупках.

Предусматривается закрепить обязанность заказчика сообщать в МАРТ о недобросовестных поставщиках. Как показывает практика, не все заказчики обращаются с соответствующим заявлением, что позволяет недобросовестным субъектам хозяйствования и дальше участвовать и порой даже срывать процедуры госзакупок. По новым правилам, за несвоевременное направление информации заказчикам может грозить штраф от 10 до 30 базовых величин (1 БВ - Br25,5).

Национальный центр маркетинга и конъюнктуры цен предлагается наделить функциями оператора государственной информационно-аналитической системы управления госзакупками (ГИАС). Сейчас центр является оператором официального сайта и одной из электронных торговых площадок, на которых проводятся конкурентные процедуры госзакупок. Отмечается, что ГИАС создается без использования бюджетных средств за счет самого центра, а также техпомощи Европейского банка реконструкции и развития.

Предполагается, что указ должен будет вступить в силу с 1 июля 2019 года.

Замечания и предложения по проекту указа можно направлять до 18 января на электронный адрес k.zhigalko@mart.gov.by.-0-