МАРТ предлагает обсудить порядок проведения закупок за счет собственных средств

27 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. На общественное обсуждение вынесен проект постановления Совета Министров, которым вносятся изменения в постановление правительства от 15 марта 2012 года №229 "О совершенствовании отношений в области закупок товаров (работ, услуг) за счет собственных средств", сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальный правовой интернет-портал.





Проект направлен на совершенствование регулирования отношений в области закупок товаров (работ, услуг), развитие конкуренции, а также предотвращение необоснованного посредничества.





Организатор публичного обсуждения - Министерство антимонопольного регулирования и торговли.





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