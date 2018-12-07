МАРТ предлагает обсудить проект постановления о госзакупках

7 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Проект постановления Совета Министров "О некоторых мерах по реализации закона Республики Беларусь "О внесении изменений и дополнений в закон Республики Беларусь "О государственных закупках товаров (работ, услуг)" вынесен на общественное обсуждение. Такая информация размещена на сайте Министерства антимонопольного регулирования и торговли, сообщает БЕЛТА.

Нова редакция закона "О государственных закупках товаров (работ, услуг)" была принята в июле текущего года и вступит в силу с 1 июля 2019 года. МАРТ подготовил проект постановления Совмина о некоторых мерах по реализации данного закона. Он предусматривает утверждение дополнительных требований к участникам процедур государственных закупок, например, при закупке услуг по организации питания в учреждениях образования, здравоохранения. Это позволит привлекать к исполнению договоров только квалифицированных исполнителей, имеющих соответствующий персонал.

Также в проекте документа обозначены исключительные случаи возможного изменения условий договора на государственную закупку. В частности, это допускается в связи с изменением законодательства, при уменьшении цены договора без изменения количества (объема) товаров (работ, услуг), при изменении объема (количества) предмета госзакупки (но не более чем на 10%). Кроме того, данное постановление предусматривает установление перечня документов, подтверждающих право применения преференциальной поправки.

С текстом проекта постановления и обоснованием к нему можно ознакомиться в разделе "Законодательство/Общественное обсуждение проектов" на сайте МАРТ. Замечания и предложения можно направлять до 14 декабря на электронный адрес: dulchevskaya@mart.gov.by.-0-