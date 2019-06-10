МАРТ предлагает обсудить проект указа по вопросам госзакупок товаров

10 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство антимонопольного регулирования и торговли предлагает обсудить проект указа "О вопросах государственных закупок товаров (работ, услуг)", направленный на совершенствование отношений в области госзакупок. Общественное обсуждение пройдет на Правовом форуме Беларуси, сообщает БЕЛТА.

В частности, проектом предусматривается, что с 1 января 2020 года процедуры закупок из одного источника при ориентировочной стоимости предмета госзакупки от 50 до 300 базовых величин (сейчас одна БВ - Br25,5) должны проводиться на электронных торговых площадках, определяемых Советом Министров. Порядок проведения такой процедуры также будет устанавливаться Совмином.

Предлагается установить на законодательном уровне в качестве валюты договора на госзакупку и валюты платежа белорусский рубль. При этом для приобретения товаров (работ, услуг) загранучреждениями Беларуси такое требование применяться не будет. Исключительные случаи, когда ценой договора может быть иностранная валюта, будут определены решением белорусского правительства, например при непосредственной закупке у иностранных производителей.

В проекте указа также обозначены особенности изучения конъюнктуры рынка при проведении процедуры закупки из одного источника, например при приобретении преподавательских услуг. Определено и право на размещение ограниченного объема информации о таких закупках, в частности, при закупках до 300 базовых величин. Это позволит снизить транзакционные издержки заказчиков на размещение информации о мелких закупках, но при этом формировать статистическую информацию.

Проект указа предусматривает случаи возможного заключения договора на госзакупку сроком более года, то есть не обеспеченные бюджетным финансированием на весь срок их исполнения. Предлагается нормативно закрепить возможность заключать такие договоры с субъектами естественных монополий, организациями, к исключительной компетенции которых законодательными актами отнесено оказание определенных видов работ или услуг, с лицами, определенными решениями Президента. Предлагается дать возможность заключать их при приобретении услуг, связанных с направлением работника в служебную командировку, услуг по техническому содержанию, охране и обслуживанию одного или нескольких нежилых помещений, переданных в безвозмездное пользование заказчику, в случае, если эти услуги также оказываются другому лицу или лицам, а также при приобретении имущественных прав на объекты интеллектуальной собственности, заключении договоров аренды недвижимого имущества, приобретении услуг связи и услуг по предоставлению в пользование каналов связи.

Чтобы избежать простоев с поставками в начале календарного года, проектом указа предусмотрено право заказчиков продлевать ранее заключенные договоры на первые два месяца года при приобретении товаров (работ, услуг), в которых имеется ежедневная (еженедельная) потребность: продуктов питания, лекарственных средств.

Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси с 10 по 20 июня.-0-