МАРТ предлагает упорядочить подходы к изменению тарифов естественных монополий

6 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство антимонопольного регулирования и торговли предлагает упорядочить подходы к изменению тарифов на услуги естественных монополий, сообщил министр антимонопольного регулирования и торговли Владимир Колтович сегодня на "Кастрычніцкім эканамічным форуме" (KEF-2018), передает корреспондент БЕЛТА.

По мнению министра, систему тарифов естественных монополий нужно сделать более прозрачной и понятной. Для этого нужны в том числе научно обоснованные методики изменения тарифов. "Мы сегодня говорим о том, что отсутствуют методики установления цен. Это не обязательно четкие правила, на наш взгляд, должны быть индексы, которые были бы увязаны как с денежными доходами населения, так и с инвестициями", - пояснил он. Применение такой методики исключило бы необоснованное повышение тарифов - например, связанное исключительно с ростом доходов населения.

Такие подходы могут быть закреплены в новом законе о естественных монополиях. Предполагается также, что МАРТ будет определять порядок раскрытия субъектами естественных монополий информации о результатах своей деятельности. В законодательстве хотят закрепить полномочия МАРТ на установление порядка принятия решений об установлении тарифов на услуги естественных монополий. Еще одно предложение - ввести институт публичных слушаний при установлении тарифов на услуги естественных монополий.

Кроме того, МАРТ инициирует изменение сферы естественных монополий. Например, в сфере электросвязи предлагается исключить из сферы естественных монополий электросвязь общего пользования, стационарные телефоны и почтовую связь.-0-