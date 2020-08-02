МАРТ предложил Госстандарту принять меры для создания равных условий в законодательной метрологии

2 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство антимонопольного регулирования и торговли предложило Госстандарту принять меры для создания равных условий в сфере законодательной метрологии, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МАРТ.
Комиссия МАРТ установила факт нарушения антимонопольного законодательства в действиях Госстандарта. "Ведомство дало ряду хозяйствующих субъектов право поверки тахографов. Другим был дан ответ о нецелесообразности предоставления такого права, так как на данной территории работает субъект, входящий в государственную метрологическую службу. При этом отсутствовали критерии, по которым дается это право", - рассказали в пресс-службе.
Министерство направило в адрес Госстандарта предложения о принятии в пределах компетенции мер, содействующих развитию конкуренции и товарных рынков. В частности, комитету предлагается разработать и принять критерии экономического, технического, технологического и иного характера, на основании которых определяется возможность предоставления права поверки средств измерений, предназначенных для применения в сфере законодательной метрологии. Соответствующий правовой акт рекомендуется предварительно согласовать с МАРТ на предмет отсутствия антиконкурентных норм. Как подчеркнули в министерстве, разработанные критерии должны быть исполнимы вне зависимости от формы собственности юрлица.
"МАРТ полагает, что утверждение Госстандартом таких требований будет способствовать развитию конкуренции среди субъектов, в том числе оказывающих услуги поверки тахографов", - отметили в пресс-службе.-0-