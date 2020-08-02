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02 августа 2020, 17:18

МАРТ предложил Госстандарту принять меры для создания равных условий в законодательной метрологии

Фото из архива
Фото из архива

2 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство антимонопольного регулирования и торговли предложило Госстандарту принять меры для создания равных условий в сфере законодательной метрологии, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МАРТ.

Комиссия МАРТ установила факт нарушения антимонопольного законодательства в действиях Госстандарта. "Ведомство дало ряду хозяйствующих субъектов право поверки тахографов. Другим был дан ответ о нецелесообразности предоставления такого права, так как на данной территории работает субъект, входящий в государственную метрологическую службу. При этом отсутствовали критерии, по которым дается это право", - рассказали в пресс-службе.

Министерство направило в адрес Госстандарта предложения о принятии в пределах компетенции мер, содействующих развитию конкуренции и товарных рынков. В частности, комитету предлагается разработать и принять критерии экономического, технического, технологического и иного характера, на основании которых определяется возможность предоставления права поверки средств измерений, предназначенных для применения в сфере законодательной метрологии. Соответствующий правовой акт рекомендуется предварительно согласовать с МАРТ на предмет отсутствия антиконкурентных норм. Как подчеркнули в министерстве, разработанные критерии должны быть исполнимы вне зависимости от формы собственности юрлица.

"МАРТ полагает, что утверждение Госстандартом таких требований будет способствовать развитию конкуренции среди субъектов, в том числе оказывающих услуги поверки тахографов", - отметили в пресс-службе.-0-

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