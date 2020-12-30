МАРТ приостановил работу 10 магазинов сети "Светофор"

30 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство антимонопольного регулирования и торговли приостановило работу 10 магазинов сети "Светофор" с 30 декабря 2020 года по 29 января 2021-го из-за нарушений законодательства о торговле, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник отдела координации контрольной деятельности МАРТ Кирилл Слабко.

Министерство в настоящее время проводит выборочные проверки ООО "ЛенПродуктСервис" и ООО "МосПродуктСервис", представляющих сеть "Светофор". В ходе проверки в отдельных торговых объектах, расположенных в областных центрах и Минске, был выявлен ряд нарушений законодательства о торговле, в том числе не соблюдался ассортиментный перечень товаров, продавалась продукция с истекшим сроком годности. "Юридические лица были заранее уведомлены о том, что проверки будут. Еще в начале второго полугодия план проверок был размещен на сайте Комитета госконтроля, где с ним можно было ознакомиться. Кроме того, МАРТ уведомил субъектов о том, что проверки начнутся в ноябре. Но никаких мер для того, чтобы заранее устранить нарушения, принято не было", - рассказал Кирилл Слабко.

Магазины сети "Светофор" являются дискаунтерами. Работа объектов такого формата имеет свою специфику. Как правило, в продаже представлены товары повседневного спроса по более низким ценам, выкладка товаров в торговом зале производится на складском оборудовании. Основные критерии отнесения магазинов к дискаунтерам - торговая площадь и размер торговой надбавки. Постановлением МАРТ от 19 ноября 2020 года №74 установлен отдельный ассортиментный перечень товаров для таких торговых объектов. С учетом особенностей торгового процесса значительно сокращено количество товарных позиций, подлежащих включению в ассортиментные перечни товаров, минимизировано количество их разновидностей. "Иными словами, у дискаунтеров облегченный ассортиментный перечень - минимум товарных позиций и наименований. Но даже эти требования не соблюдались", - подчеркнул представитель министерства.

МАРТ выдал предписания о приостановлении работы 10 торговых объектов сети "Светофор" на период с 30 декабря 2020 года по 29 января 2021-го. Кирилл Слабко обратил внимание на то, что после устранения выявленных нарушений субъекты торговли, получившие такое предписание, вправе обратиться с ходатайством о досрочном возобновлении работы магазинов.

Право приостанавливать деятельность торговых объектов на срок до 90 дней предоставлено МАРТ указом от 24 апреля 2020 года №143.

Как отметил Кирилл Слабко, министерство и в дальнейшем продолжит контроль за соблюдением законодательства о торговле в объектах всех форматов. Особое внимание во время контрольных мероприятий обращается на выполнение ассортиментных перечней и наличие товаров отечественного производства, соблюдение ценового законодательства и защиту прав потребителей.-0-