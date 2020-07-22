МАРТ приостановил работу двух торговых объектов ООО "Фикс Прайс" в Витебске

22 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство антимонопольного регулирования и торговли приостановило работу двух торговых объектов ООО "Фикс Прайс" в Витебске, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МАРТ.

Во время внеплановой проверки этих торговых объектов МАРТ в очередной раз установил ряд нарушений законодательства о торговле. В их числе несоблюдение ассортиментного перечня и его несоответствие требованиям законодательства, а также предложение к реализации товаров с истекшим сроком годности. "В соответствии с указом от 24 апреля 2020 года №143 "О поддержке экономики" работа двух торговых объектов ООО "Фикс Прайс", расположенных по ул.Ленина и ул.Правды в Витебске, приостановлена с 22 июля по 20 августа", - отметили в пресс-службе.

Основанием для назначения внеплановой проверки стали результаты мониторингов, проведенных в мае и июне текущего года. Сотрудники МАРТ тогда установили аналогичные нарушения и направили рекомендации об их устранении со сроками исполнения. Вместе с тем, как показала проверка, руководство субъекта торговли не приняло соответствующие меры реагирования.

"Субъект торговли, получивший предписание о приостановлении, вправе обратиться с ходатайством о досрочном возобновлении работы торговых объектов после устранения выявленных нарушений", - обратили внимание в МАРТ.-0-