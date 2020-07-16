Проект БелТА
ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Четверг, 16 июля 2020
Минск Малооблачно +17°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
19:25 МАРТ продлил госрегулирование цен на социально значимые товары до 180 дней Экономика
19:24 Лукашенко: порох надо держать сухим, в Беларуси это усвоили на генном уровне Президент
19:06 Анастасия Шкурдай обновила в Бресте рекорд на 100 м баттерфляем Спорт
19:02 Лукашенко: наша судьба в наших руках, и решения по ней мы должны принимать в Беларуси Президент
19:01 Учебный центр "Гомельэнерго" переехал в новое здание Регионы
18:47 Правительство Беларуси рассчитывает на рост товарооборота с Молдовой по мере выхода из пандемии Экономика
18:41 Отзывчивые люди и кристально чистое небо - чем Беларусь впечатлила Сергея Полунина Культура
18:25 Киркоров на "Славянском базаре" намерен выгулять восемь нарядов Культура
18:25 Киркоров анонсировал в Витебске новую взрывную песню на YouTube Культура
18:09 Белорусские волейболистки примут участие в молодежном ЧЕ-2020 Спорт
18:06 Белорусские сорта сельхозкультур на территории других государств занимают около 2 млн га Экономика
17:58 Белорусские ученые разрабатывают новые сорта персиков Общество
17:52 Наталья Борисенко о нотариальной тайне, стоимости услуг и IT-фишках в работе Общество
17:39 Лукашенко: белорусская армия должна сочетать в себе элементы контрактной и срочной службы Президент
17:25 Совет ЕС исключил Сербию и Черногорию из списка стран с безопасной ситуацией по COVID-19 В мире
17:23 Белорусские ученые разработают дрон для сельского хозяйства Технологии
17:17 Дмитрий Дащинский избран председателем Белорусской ассоциации школьного спорта Спорт
17:11 Исследование показало бесполезность гидроксихлорохина против COVID-19 В мире
17:08 Урожайность зерновых, картофеля, свеклы и льна в Беларуси значительно выросла за последние 15-20 лет Экономика
17:04 Жертвами наводнений в Индонезии стали уже более 30 человек В мире
17:02 Белорусские спортсмены рассчитывают завоевать 4 олимпийские лицензии в состязаниях по прыжкам в воду Спорт
17:00 Экспорт белорусских товаров в Узбекистан за январь-май увеличился до $68,7 млн Экономика
16:59 Посольство в Узбекистане совместно с "Белавиа" организовали чартерные рейсы для возвращения белорусов домой Общество
16:59 Киркоров приехал в Витебск в маске со стразами и рассказал о пользе самоизоляции Культура
16:50 Лукашенко посещает 103-ю Витебскую воздушно-десантную бригаду. Чем она известна? Президент
16:45 Новый радиологический корпус построят в Могилевском областном онкодиспансере Регионы
16:44 Белорусское сельхозмашиностроение способно обеспечить потребности АПК на 85% - НАН Экономика
16:39 Юридический колледж БГУ в этом году на все формы обучения планирует набрать 150 человек Общество
16:37 Розничный товарооборот в Беларуси в I полугодии вырос на 2,6% Экономика
16:32 Люблю фестивали, особенно "Славянский базар" - Киркоров Культура
Все новости
Все новости
Экономика
16 июля 2020, 19:25

МАРТ продлил госрегулирование цен на социально значимые товары до 180 дней

Фото из архива
Фото из архива

16 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. МАРТ постановлением от 14 июля 2020 года №48 продлил государственное регулирование цен на социально значимые товары на 90 дней. Таким образом, общий срок регулирования цен составит до 180 дней, сообщили БЕЛТА в министерстве.

Напомним, в этот список входят рыба, сливочное, подсолнечное и рапсовое масло, пшеничная мука, пищевая соль, рис белый шлифованный, крупы манная и пшенная, овсяные хлопья, макароны, хлеб, говядина, свинина, мясо кур и цыплят бройлеров, яйца, молоко, кефир, сметана, творог, сыр, детское питание, свежие картофель, свекла, морковь, капуста белокочанная, лук репчатый, огурцы, помидоры, яблоки, а также чай черный байховый.

Мера направлена прежде всего на предупреждение завышения цен и обеспечение доступности для населения жизненно важных продуктов.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Министерство антимонопольного регулирования и торговли торговля цены
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики Экономика
Роман Головченко Правительство Беларуси рассчитывает на рост товарооборота с Молдовой по мере выхода из пандемии
Эрома Урбан Белорусские сорта сельхозкультур на территории других государств занимают около 2 млн га
Фото из архива Урожайность зерновых, картофеля, свеклы и льна в Беларуси значительно выросла за последние 15-20 лет
Фото из архива Экспорт белорусских товаров в Узбекистан за январь-май увеличился до $68,7 млн
Во время круглого стола Белорусское сельхозмашиностроение способно обеспечить потребности АПК на 85% - НАН
Фото из архива Розничный товарооборот в Беларуси в I полугодии вырос на 2,6%
Главное
Александр Лукашенко во время посещения Лукашенко: наша судьба в наших руках, и решения по ней мы должны принимать в Беларуси
"Славянский базар" сегодня торжественно открывается в Витебске
В Беларуси выздоровели и выписаны 56 915 пациентов с COVID-19
Минск в ярких красках! Станьте участником конкурса "Моя Dana" и выиграйте 1000 рублей!
Топ-новости
Лукашенко: белорусская армия должна сочетать в себе элементы контрактной и срочной службы
Правительство Беларуси рассчитывает на рост товарооборота с Молдовой по мере выхода из пандемии
В Беларуси необходимо ускорить развитие водного транспорта - Авраменко
МАРТ прорабатывает корректировку законодательства об условиях оплаты в интернет-магазинах
МАРТ продлил госрегулирование цен на социально значимые товары до 180 дней
Отзывчивые люди и кристально чистое небо - чем Беларусь впечатлила Сергея Полунина
Карпенко: государство предоставляет возможности для полноценного развития детей
До +28 °С ожидается в Беларуси 17 июля
Белорусское сельхозмашиностроение способно обеспечить потребности АПК на 85% - НАН
Звезда Филиппа Киркорова зажглась в фестивальном Витебске
Наталья Борисенко о нотариальной тайне, стоимости услуг и IT-фишках в работе
В Гродно расширят использование электротранспорта
Посольство в Узбекистане совместно с "Белавиа" организовали чартерные рейсы для возвращения белорусов домой
Дарья Павловская: буду голосовать за будущее страны
Белорусская наука за последние десятилетия стала более открытой миру и известной за рубежом - ученый
Релама
С нами интереснее
курсы курсы
тв программа тв программа
погода погода
гороскоп гороскоп
Темы Все темы
Обращения граждан - обратная связь Коронавирус: последние новости Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Вступительная кампания - 2020 Репортаж БЕЛТА Парламент 7.0: Новый импульс
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.