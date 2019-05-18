МАРТ проведет в регионах семинары по вопросам госзакупок

18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Специалисты Министерства антимонопольного регулирования и торговли проведут образовательные семинары по вопросам госзакупок во всех регионах и Минске, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МАРТ.

"В связи со вступлением в силу с 1 июля новой редакции закона "О государственных закупках товаров (работ, услуг)", а также для повышения уровня знаний и квалификации специалистов бюджетных организаций в области госзакупок специалисты управления государственных закупок МАРТ в мае - июне проведут во всех областных центрах, а также в Минске образовательные семинары", - сообщили в министерстве.

В Минске семинар пройдет 29 мая, в Брестской области - 11 июня, в Минской - 12 июня, Гомельской - 13 июня, Витебской - 18 июня, Могилевской - 19 июня. Дата проведения обучающего семинара в Гродненской области пока не определена, предварительно сообщается, что он пройдет в первой декаде июня.

Новации новой редакции закона о госзакупках направлены на то, чтобы сделать государственные закупки, на которые ежегодно направляется около 10% ВВП, более прозрачными и конкурентными, минимизировать коррупционные риски и более рационально расходовать бюджетные средства.-0-