МАРТ распределит тарифную квоту на ввоз в 2021 году риса из Вьетнама между импортерами

29 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Совет Министров утвердил порядок распределения тарифной квоты на ввоз отдельных видов длиннозерного риса в 2021 году. Соответствующее решение содержится в постановлении Совмина №45 от 27 января 2021 года, которое сегодня официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Министерству антимонопольного регулирования и торговли необходимо до 10 февраля распределить 70% тарифной квоты на ввоз в текущем году отдельных видов длиннозерного риса из Вьетнама между участниками внешнеторговой деятельности. Распределение будет пропорционально ввезенным ими объемам в 2018-2020 годах. Также ведомству предстоит распределить 30% тарифной квоты на основании поступивших заявлений участников внешнеторговой деятельности в порядке очередности поступления заявлений.

Кроме того, МАРТ поручено перераспределить невостребованную по результатам первого полугодия этого года часть объема тарифной квоты на основании заявлений участников внешнеторговой деятельности.

Информация о распределении квоты будет размещена на сайте МАРТ. Министерство будет заниматься выдачей соответствующих лицензий, а также направит в Государственный таможенный комитет в электронном виде информацию о выделенных частях тарифной квоты.

Государственному таможенному комитету в свою очередь поручено до 1 февраля представить в МАРТ информацию о ввезенных в 2018-2020 годах объемах длиннозерного риса, подпадающего под действие тарифной квоты, в натуральном и стоимостном выражении.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.-0-