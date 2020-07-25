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25 июля 2020, 09:51

МАРТ расширил ассортиментные перечни товаров для магазинов

Фото svitroslyn.ua
Фото svitroslyn.ua

25 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство антимонопольного регулирования и торговли расширило ассортиментные перечни товаров для магазинов. Соответствующее постановление МАРТ от 17 июля 2020 года №49 официально опубликовано сегодня на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

В список товаров для включения в ассортиментные перечни для универсальных магазинов добавлены гематоген, кукурузный крахмал, свежие шампиньоны.

Для универсальных магазинов непродовольственных товаров перечень дополнен филаментными светодиодными электрическими лампами.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.-0-

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Министерство антимонопольного регулирования и торговли продукты питания торговля
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