МАРТ расширил ассортиментные перечни товаров для магазинов

25 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство антимонопольного регулирования и торговли расширило ассортиментные перечни товаров для магазинов. Соответствующее постановление МАРТ от 17 июля 2020 года №49 официально опубликовано сегодня на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

В список товаров для включения в ассортиментные перечни для универсальных магазинов добавлены гематоген, кукурузный крахмал, свежие шампиньоны.

Для универсальных магазинов непродовольственных товаров перечень дополнен филаментными светодиодными электрическими лампами.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.-0-