МАРТ расширил регулирование цен на социально значимые товары

Рассылка Рассылка
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Понедельник, 7 июня 2021
Минск Переменная облачность +22°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
17:01 Перед современными вызовами белорусам нужно объединиться для сохранения благополучия страны - Абель Общество
16:57 Санэпидслужба Минска оценила состояние столичных пляжей как удовлетворительное Регионы
16:54 В Могилеве обсудили меры по предупреждению коррупции Регионы
16:47 Больница №1 Минска возвращается к обычному режиму работы Регионы
16:44 ФОТОФАКТ: Оздоровительный сезон стартовал в детском реабилитационном центре "Пралеска" Регионы
16:41 Белорусские гребцы завоевали 5 наград на Большой московской регате Спорт
16:38 В Беларуси учредили День народного единства Президент
16:00 Рыболовный сезон в Витебской области открывается с 9 июня Регионы
15:44 Военно-медицинский институт открылся в БГМУ Регионы
15:35 В Могилевской области зарегистрирован случай заражения туляремией Регионы
15:34 Суд Гродненского района вынес приговор водителю за аварию с двумя погибшими Происшествия
15:24 Двигатель ММЗ успешно прошел испытания на швейцарской уборочной машине Экономика
15:03 Запад с подачи белорусской оппозиции перешел к экономическому удушению Беларуси - эксперт Общество
15:02 Число погибших при столкновении поездов в Пакистане увеличилось до 50 В мире
15:01 В Гродненской области развернуто более 80 стационарных пунктов вакцинации Регионы
14:55 Стартовал прием заявок на фестиваль Dance Evolution Культура
14:45 За сутки в Беларуси зарегистрированы 570 пациентов с COVID-19, выписаны 378 Общество
14:43 Российское руководство категорически осуждает все цветные революции - эксперт Общество
14:33 Случаи необоснованного посредничества выявил КГК в 19 организациях Могилевской области Регионы
14:13 Российский рубль на торгах 7 июня подорожал, евро и доллар подешевели Экономика
14:13 УСК: контент радикальных Telegram-каналов является формой информационной войны Общество
13:46 В Минске судят 12 человек за приготовление к массовым беспорядкам Происшествия
13:44 Уголовное дело возбуждено по факту ДТП с 4 погибшими в Могилевском районе Происшествия
13:40 Испытания по физподготовке комплекса "Атлет" прошли в Университете МЧС Общество
13:35 Более 10 предприятий Могилевской области открыты для промышленного туризма Регионы
13:32 Умер режиссер фильмов "Белый ворон" и "Летаргия" Валерий Лонской В мире
13:29 Новый ИВЛ-аппарат передан Дому ребенка в Гродно Регионы
13:16 Житель Калинковичей промышлял ночными угонами и автокражами в Мозыре Происшествия
13:16 В Дрогичинском районе смертельно травмирован водитель грузовика Происшествия
13:08 В "Великом камне" создадут особые условия для проектов с инвестициями не менее $50 млн Экономика
Все новости
Все новости
Экономика
07 июня 2021, 12:57

МАРТ расширил регулирование цен на социально значимые товары

Фото из архива
Фото из архива

7 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство антимонопольного регулирования и торговли расширяет государственное регулирование цен на социально значимые товары. Это предусмотрено постановлением ведомства от 1 июня 2021 года №40 "О регулировании цен на социально значимые товары", сообщает БЕЛТА.

"На фоне продолжающегося роста мировых цен на продовольствие наблюдается ускорение годового прироста потребительских цен в Беларуси. По данным ФАО, прирост мировых цен на продовольствие в целом в мае 2021 года в годовом выражении ускорился до 37,5% (28,7% в апреле), в том числе прирост цен на мясо составил 8,3%, молоко - 25,9%, зерновые культуры - 34,5%, масло растительное - 120,9%. По данным Всемирного банка, в мае этого цены на кофе в годовом выражении выросли до 24,4%, чай - до 75,5%, пальмовое масло - в два раза", - отметили в МАРТ.

В связи с этим МАРТ принято постановление от 1 июня 2021 года №40 "О регулировании цен на социально значимые товары". Документом предусмотрено сближение перечней товаров, на которые осуществляется ценовое регулирование в соответствии с постановлением правительства от 23 февраля 2021 года №100 "О временных мерах по стабилизации цен на социально значимые товары первой необходимости". Постановлением вводится регулирование цен на ряд продуктов питания: крупу перловую, субпродукты мясные пищевые, колбасу полукопченую, варено-копченую, говядину тушеную консервированную, свинину тушеную консервированную, рыбу живую, рыбу мороженую (филе и разделанную), маргарин, чеснок, перец сладкий, кофе растворимый, чай черный, соль поваренную пищевую.

Также документ предусматривает изменение подходов к регулированию цен в части установления максимального размера надбавки импортера, оптовой надбавки, торговой надбавки (с учетом оптовой надбавки) не выше 25% на сыр, муку пшеничную, сухие макаронные изделия, консервы из рыбы, рис, крупу манную, крупу пшенную, хлопья овсяные, картофель и свежие овощи (свеклу, морковь, капусту белокочанную, лук репчатый, огурцы, помидоры), яблоки.

Кроме того постановлением уточняются подходы к регулированию цен на детское питание.

Постановление вступит в силу после его официального опубликования.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Министерство антимонопольного регулирования и торговли цены
Новости рубрики Экономика
Фото от пресс-службы Минского моторного завода Двигатель ММЗ успешно прошел испытания на швейцарской уборочной машине
Фото из архива Российский рубль на торгах 7 июня подорожал, евро и доллар подешевели
Фото из архива В "Великом камне" создадут особые условия для проектов с инвестициями не менее $50 млн
Конкурс "Лидер энергоэффективности – 2021" будет увлекательным
Александр Ярошенко Стартапы смогут воспользоваться льготными условиями ведения бизнеса в "Великом камне"
Реализация госпрограммы по энергосбережению, ресурсоэффективности и экологическому менеджменту
Главное
Фото из архива В Беларуси учредили День народного единства
Лукашенко о развитии "Великого камня": исходить будем из интересов государства и инвесторов
Золотовалютные резервы Беларуси за май выросли на 6,7% до $7,8 млрд
Полный фурор! В столичном Театре эстрады определили лучший талант Белагропромбанка
Топ-новости
Новые условия для инвесторов и стартапов. Как изменится работа индустриального парка "Великий камень"
Перед современными вызовами белорусам нужно объединиться для сохранения благополучия страны - Абель
Щекин: Запад перешел в наступление, не считаясь ни с международным правом, ни с презумпцией невиновности
УСК: контент радикальных Telegram-каналов является формой информационной войны
Как переехать быстро и выгодно? Идеальный вариант – готовые дома в Minsk World!
МАРТ расширил регулирование цен на социально значимые товары
Белорусские гребцы завоевали 5 наград на Большой московской регате
За сутки в Беларуси зарегистрированы 570 пациентов с COVID-19, выписаны 378
ФОТОФАКТ: Оздоровительный сезон стартовал в детском реабилитационном центре "Пралеска"
Запад с подачи белорусской оппозиции перешел к экономическому удушению Беларуси - эксперт
Сборную Беларуси по хоккею к олимпийской квалификации будет готовить Крэйг Вудкрофт
Экспорт организаций "Беллегпрома" в январе-апреле вырос на 15% до $142,3 млн
Дожди и грозы ожидаются в Беларуси на этой неделе
Более 10 предприятий Могилевской области открыты для промышленного туризма
Демидов: чиновники Европы и США, вводящие санкции против Беларуси, подвержены мании величия
Реклама
С нами интереснее
тв программа тв программа
гороскоп гороскоп
погода погода
курсы курсы
Темы Все темы
Конституция Беларуси - работа над проектом Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Год народного единства Вступительная кампания - 2021 Репортаж БЕЛТА Специальный репортаж
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.