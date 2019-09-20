МАРТ снизил цену на газ для производителей сахара

20 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство антимонопольного развития и торговли установило новые цены на природный газ для производителей сахара. Соответствующее постановление от 18 сентября 2019 года №76 официально опубликовано сегодня на Национальном правовом интернет-портале , сообщает БЕЛТА.

В постановлении сказано, что отпускные цены на природный газ для юридических лиц и ИП, основным видом деятельности которых является производство сахара, установлены в размере Br388,76 за 1 тыс. куб.м. Речь идет о производителях, у которых потребленный объем природного газа в 2018 году составил до 600 млн куб.м.

Прежняя цена на газ для этой категории потребителей составляла Br501,07 за 1 тыс. куб.м.

Постановление вступает в силу после официального опубликования. Оно распространяется на отношения, возникшие с 1 сентября, и действует до 31 декабря 2019 года.-0-