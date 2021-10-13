МАРТ снизил цену на газ для производителей цемента

13 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство антимонопольного регулирования и торговли установило новые цены на природный газ для производителей цемента. Соответствующее постановление от 6 октября 2021 года №67 официально опубликовано сегодня на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

В постановлении сказано, что отпускные цены на природный газ для юридических лиц и ИП, основным видом деятельности которых является производство цемента, установлены в размере Br437,2 за 1 тыс. куб.м. Речь идет о производителях, у которых потребленный объем природного газа в 2020 году составил до 600 млн куб.м.

Прежняя цена на газ для этой категории потребителей составляла Br464,2 за 1 тыс. куб.м.

Постановление вступает в силу после официального опубликования. Оно распространяется на отношения, возникшие с 1 октября 2021 года.-0-