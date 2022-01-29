Послание Президента Беларуси народу и парламенту
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29 января 2022, 13:01

МАРТ: социальная скидка распространена на овощи и яблоки

Фото из архива
Фото из архива

29 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство антимонопольного регулирования и торговли совместно с участниками Ассоциации розничных сетей подписало дополнительное соглашение №1 к соглашению о предоставлении скидок на социально значимые товары первой необходимости социально уязвимым категориям населения от 12 января 2022 года. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МАРТ.

"Дополнительным соглашением закреплено обязательство сетей распространить социальную скидку, в том числе на овощи и яблоки, регулирование цен на которые закреплено постановлением №36", - отметили в пресс-службе.

Помимо этого уточнен перечень социально уязвимых категорий населения: инвалиды как самостоятельная категория включены в соглашение от 12 января 2022 года.-0-

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